Ein pinkes Highlight in der Altstadt.

Die exklusiven Handtaschen von PINKBAVARIAN kann man nun endlich beim Hutkönig am Dom in Regensburg bestaunen

Wir lieben es pink, wild und unabhängig. PINKBAVARIAN ist ein kleines inhaberinnengeführtes Taschenlabel aus Regensburg, das sich durch sein besonderes Sortiment von Großhandelsprodukten abhebt.

Dennoch ist das moderne Handtaschenlabel tief mit dem Handel und Online-Handel verwurzelt. Wir unterstützen ein Handelssystem, in dem Händler und Marken gemeinsam wachsen können, ohne dass Händler dabei auf Autonomie, Individualität und Vielfalt verzichten müssen.

Als zeitgenössische Marke ist es unsere Mission, ein regionales Netzwerk aufzubauen und unsere Community-Gemeinschaft zu stärken. PINKBAVARIAN sponsert unter anderem den diesjährigen Regensburger Leukämielauf, stellt das hauseigene Lifestyle PINK MAGAZIN zahlreichen Restaurants und Cafes in und um regensburg als Lesestoff für Gäste zur Verfügung und ist nun auch mit den PINK Bags im Herzen Regensburgs zu finden: „PINKBAVARIAN hat nun Mut zum Hut.“ sagt Beate Rosa Bayer.

Die Hutkönig Manufaktur – der Hutmacher am Dom und das Modelabel PINKBAVARIAN Rosa Bayer haben sich diesen Sommer zusammengetan um Design „Made in Regensburg“ eine stärkere Stimme zu geben.

Denn auch eine digitale Welt funktioniert nicht ohne menschliche Begegnungen. Sie sind der Motor aller Interaktion. Besonders wenn es um ein so haitisches Produkt wie Handtaschen geht ist das fühlen und berühren der edlen Stoffe und der hochwertigen Verarbeitung das, was das Produkt ausmacht. Melanie Marling gibt nun dem kleinen Label PINKBAVARIAN eine Chance in der Regensburger Altstadt Fuß zu fassen. Als Schnittstelle zwischen Online- und Schaufenstershopping bietet sie im Hutkönig die Möglichkeit die Taschen auch einfach mal live zu sehen und eine ausführliche Beratung zu der Verarbeitung, den Materialien und Qualität der handgemachten Ledertaschen. Die PINKBAVARIAN Taschen wollen Ihren Alltag prägen – durch Qualität und Langlebigkeit.

Der Handel braucht neue kreative Produkte um sich mit einem individuellen Konzept zu differenzieren und sich von der Konkurrenz der großen Handelsketten abzusetzen. Und doch wird es für Einzelhändler in Familienhand immer schwieriger innovative, nachhaltige und besondere Produkte zu finden – besonders im regionalen Raum!

Wir sind stolz als kleines regensburger Familienlabel für hochwertigste Handtaschen mit der Institution der Hutkönig Manufaktur – der Hutmacher am Dom zusammenarbeiten zu dürfen. Beide Unternehmen stehen für eine qualitätsgesicherte Vielfalt handgefertigter Produkte, die mit Liebe zum Detail und viel handwerklichem Geschick in der Region gefertigt werden.

Die Hutkönig Manufaktur ist weltweit für unglaubliche Hut-Projekte bekannt: Indiana Jones“ Hut oder sogar der legendäre Hut des Hutmachers in der Neuverfilmung von Disneys Alice im Wunderland mit Johnny Depp, zum Beispiel, wurde vom Hutkönig in Regensburg designt und hergestellt. Von Papst bis Playboy, Königs- und Fürstenhäuser, Präsidenten mit ihren Gattinnen, Adelige aus ganz Europa und unzählige Bekannte Persönlichkeiten aus Film, Funk und Fernsehen sowie aus Kunst und Musik vertrauen auf die Regensburger Qualität des Hutkönigs – seit über 100 Jahren. Traditionell und von Meisterhand, wie die PINKBAVARIAN Handtaschen. Wir finden: Handwerk ist Kunst!

Auch wir bei PINK haben viel vor -und hoffen auf ein mögliches baldiges persönliches Treffen im Hutkönig Regensburg. Halten Sie die Augen offen, dann erspähen Sie bestimmt die neuen PINKBAVARIAN Taschen und das PINK MAGAZIN im Schaufenster direkt gegenüber vom Regensburger Dom, im Herzen der Altstadt.

Erfahren Sie noch mehr zu den Ideen und Philosophien, die hinter unseren PINKBAVARIAN Produkten stehen, warum jede PINK ein Unikat ist und was es heißt eine gesamte Unisex-Kollektion zu entwerfen, und besuchen Sie unser Web-Magazin unter w ww.pinkbavarian.de

Wir, die bayerische Marke pinkbavarian unique – Regensburg-Taschenmanufaktur mit Sitz im „Weltkulturerbe“ Regensburg fertigen mit großer Leidenschaft edelste Taschen und Textilien in reiner Handarbeit. Jedes Exemplar ist ein Unikat. Egal ob klassisch, sportlich oder feminin-verspielt. Immer einzigartig. Unique.

Unsere Taschen zeichnen sich durch hochwertigste Materialien, eine liebevolle Detailauswahl und Perfektion in der Verarbeitung aus. Ausgewogene Proportionen und durchdachte Funktionalitäten gepaart mit modernem Design stehen beiden Entwürfen und Entwicklungen an erster Stelle. Die verwendeten Stoffe und Leder stammen ausschließlich aus Deutschland.

Design made in Germany

Material – Leder und Loden aus Germany

Fertigung in Germany

Das besondere an den pinkbavarian Produkten ist Ihre Exclusivität. Unterstreichen Sie mit der Marke pinkbavarian Ihren Stil.

Firmenkontakt

pinkbavarian Rosa Bayer Regensburg

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941 5681020

katja.rooke@renoarde.de

http://www.pinkbavarian.de

