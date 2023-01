Ein Paradies für Bücherwürmer

Im Karina-Verlag findet jeder Bücherwurm das passende Buch. Also nichts wie hin auf die Webseite und sich ein Werk aussuchen. Viel Spaß beim Stöbern!

https://www.karinaverlag.at/

Buchtipps aus dem Karina-Verlag:

Poetessa – geschriebene Seelenbilder

„Was der Mensch nicht vermag auszusprechen, findet sich in Büchern“

Die Weite der Gedanken, eingefangen in wundersamen Gedichten von Doreen Kirsche und gezeichnet von Karina Pfolz füllen dieses seelenbewegende Buch.

Ein Kunstwerk des Fühlens für Menschen gestaltet, die all den Stress der Zeit, Trauer, Liebe, Lachen – aber auch Sehnsucht, verarbeiten möchten. Eintauchen in die Welt der Zeichnungen, Aufnehmen der Worte.

Ein Seelenbuch des Lebens, das seine Begleiter auf lange Zeit treu sein wird.

Das Hardcoverbuch ist ein wahres Schmuckstück. Gedruckt auf Fotopapier und in Softtouchqualität.

Das ultimative Buch – limitierte Hardcover Sonderausgabe

Limitierte Sonderedition in beschränkter Stückzahl.

Wundervolle gebundene Hardcover Ausgabe. Das Werk ist im Großformat und ein richtiges Sammlerstück. Jedes Buch ist nummeriert und handsigniert. Es gibt eine Auflage von 50 Stück und diese Stückzahl ist endgültig.

Inhalt: Alle sechs Bücher von Jack Nuri in einer Ausgabe. ca. 600 Seiten absolutes Lesevergnügen, über das Leben als Integrationskind bis zum bekannten Comedian auf Österreichs Bühnen. Nuri serviert seinen Leser*innen skurrile und witzige Begebenheiten mit Menschen aus aller Herren Länder und rundet die Stories mit unglaublichen Erzählungen aus seiner KFZ-Spengler Werkstatt. Eines ist garantiert. Bei diesem Buch lacht man ohne Ende.

Liebe endet nie

Manolo Link begeisterte seine LeserInnen bereits mit mehreren Publikationen, darunter „Ein neues Leben auf Bali“, dass den Prei „Best Author“ 2018 erlangte, „Insua“ und „Philippe“ folgten 2019.

Nun sein erster Liebesroman:

Marie und Marc führen eine glückliche Ehe, bis eine unvorhersehbare Situation ihr Lebensglück zerstört. Können sie trotz ihrer Verletzungen wieder zu einem neuen gemeinsamen Leben finden? Ist Heilung möglich? Ein Buch, das Leben positiv verändern wird. Ein Liebesroman und Ratgeber in einem für jedes Alter.

Manolo Link schreibt auf gefühlvolle Weise, wie der Mensch durch Vergebung, Selbstliebe und Hilfe von Freunden, Wege aus Krisen zurück zum Lebensglück finden kann.

Schattenglück

Amely lebt in einer von Gewalt dominierten Beziehung. Die daraus resultierenden Selbstzweifel münden in Resignation … Die junge Frau und Mutter eines Sohnes gibt sich selbst die Schuld für alles, was ihr Dasein zur Hölle macht.

Es bedarf eines einschneidenden Erlebnisses und einer gehörigen Portion Mut, sich aus diesem Kapitel ihres Lebens zu befreien und einen Neustart zu wagen.

Engels Traum der Nächte

Auf einem Rummelplatz in Zürich verschwindet ein 10jähriges Mädchen spurlos – eine fieberhafte Suche beginnt. Wird es Kommissarin Engel gelingen, das Kind zu retten?

Welche Rolle spielt der dubiose Taxifahrer, der schnell in den Fokus der Ermittlungen gerät?

Die Zeit wird knapp: die kleine Sabine schwebt in Lebensgefahr, denn der skrupellose Kidnapper scheint der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein.

Begegnungen – Geschichten aus der Psychiatrie

1988 beginne ich meine Arbeit als Ergotherapeut in einem psychiatrischen Krankenhaus in einer gerontopsychiatrischen Abteilung. Das Arbeitsfeld ist neu, in der Ausbildung habe ich nicht viel über die Arbeit mit psychisch kranken Menschen erfahren. Die Patienten sind neuen Mitarbeitern skeptisch gegenüber eingestellt. Mit viel Geduld gelingt es mir, ihr Vertrauen zu gewinnen. Trotz der therapeutischen Distanz sind mehr oder wenige nahe Beziehungen entstanden. Immer wieder sind besondere Situationen aufgetreten. Seien sie anrührend, skurril oder auch makaber. Einige der „Begegnungen“ habe ich aufgeschrieben, weil sie sehr bemerkenswert sind.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/