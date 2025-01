Ein musikalisches Highlight der Adventszeit: Herbert Wüscher und Yannick Zirngibl auf dem Weihnachtsmarkt Mainz am 15. Dezember 2024

Am 15. Dezember erlebe einen Abend voller musikalischer Highlights beim Weihnachtsmarkt in Mainz. Blinder Tenor Herbert Wüscher und Pianist Yannick Zirngibl geben eine unvergessliche Darbietung, die alle Sinne anspricht. Vergeude diesen festlichen Anlass nicht, der Herzen berührt!

Es ist der 15. Dezember 2024, kurz nach 17 Uhr, als von der kleinen Bühne am Liebfrauenplatz der lateinische Hymnus „Adeste Fideles“ erklingt. Nach etwa zehn Minuten zuvor schleppt der Pianist Yannick Zirngibl sein schweres Stage-Piano mit fleißigen Helfern durch die Menschenmenge. Der Sänger Herbert Wüscher, ein blinder Tenor, ist schon da. Wegen seiner Fehleinschätzung reist er wie üblich im Rollstuhl an, begleitet von einem Freund. Ein paar helfende Hände heben ihn nebst Rollstuhl und seinem markanten Stimmbar auf die Bühne.

Der Pianist begrüßt die Zuschauer, berichtet kurz über die vergangenen Hymnen und kündigt „o holy night“ an. Ein geistliches Lied mit der zutiefst menschlichen Botschaft: „Der Sklave wird zum Bruder, die Tyrannei hat ein Ende und die Liebe siegt!“ Nun begrüßt auch der Tenor das Publikum. Er erzählt von Bräuchen aus seiner fränkischen Heimat und wie Heiligabend zu Hause, als er noch ein kleiner Junge war, gefeiert wurde. Anschließend singt er ein Lied, das er aus seiner Kindheit kennt: „Wünsche und Gedanken“ von Roy Black. Wahrhaft berührt Herbert Wüscher mit „Can you feel the love tonight“, „Can’t help falling in love“ und „Hallelujah“ von Leonard Cohen immer wieder Begeisterung im Publikum weckt, überzeugt auch Yannick Zirngibl mit seiner instrumentalen Interpretation von u.a. „Blue Christmas“, „The Christmas Song“ von Mel Tormé oder „Your Song“ von Elton John. Angelockt von der Musik versammeln sich immer mehr Menschen vor der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt. Einzige kurze Ansage zwischendurch:

Der Tenor ist jetzt stimmlich voll da, aber statt seine kräftige Stimme zu setzen, spielt er mit dem Werk „Die Rose“ von Bette Midler (auf Deutsch gesungen!) und sinnlich-ruhig gefühlvolle Klänge an. „Sagenumwobene Rose, du bist es ja, und keiner sieht dran: Der blinde Wüscher, oder Sonnenschein vielleicht ein Regenbogenschein. Hier zeigt der Künstler, dass er doch sehen kann. Ja, er sieht und singt mit seinem Herzen und wird wieder einmal seinem Ruf als leidenschaftlicher Tenor gerecht: Herbert Wüscher – Il Tenore Appassionato!“

„Mit ‚You raise me up‘ kombinieren die beiden die klassisch ausgebildete Tenorstimme von Herbert und den Jazz- und Pop-Rock-Stil von Yannick in einem Duett. Die erste Strophe singt der Tenor, die zweite der Pianist. Kraftvoll singen beide den Refrain. Zu den Tonrückungen geben beide noch mehr Gas und bringen genau die Power, die dieses Stück braucht. Das Experiment gelingt, das Publikum ist begeistert und belohnt die Künstler mit langanhaltendem Applaus und Jubelrufen.

Zum Schluss folgt ‚Panis angelicus‘, ein geistliches Lied aus der feierlichen Messe von César Franck – das Brot der Engel verwandelt sich und wird zum Brot der Armen. Dieses musikalische Gebet muss kein Traum oder Märchen bleiben, wenn wir alle etwas dafür tun. Deshalb werden ab sofort für ein Jahr lang von jedem Download, der auf der Website www.herbertwuescher.com heruntergeladen wird, 20 Cent direkt an die Tafel in Mainz und Wiesbaden gespendet, sowie 1 Euro von jeder verkauften CD.

Gemeinsam folgen die beiden Zugaben ‚Winter Wonderland‘ und ‚I’m dreaming of a White Christmas‘. Doch das Publikum gibt sich mit den zwei Zugaben nicht zufrieden. Noch einmal werden die beiden Highlights wiederholt: ‚Die Rose‘, ‚What a wonderful world‘ und als 3. Zugabe ‚Can you feel the love tonight‘, weil dem Publikum zwei Zugaben offenkundig zu wenig waren.

Am Nachmittag des Heiligabend werden Herbert Wüscher und Yannick Zirngibl auf Anfrage des „Christlichen Verein junger Menschen“ (CVJM) in Wiesbaden für musikalische Unterhaltung bei einer Weihnachtsfeier für Einsame und Obdachlose sorgen. Nach den Benefizkonzerten für Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 2023 und 2024 ist dies erneut ein Zeichen für ihre soziale Unterstützung. So unterschiedlich die beiden Musiker auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: Ein Herz für die Menschlichkeit.

Kurzzusammenfassung:

Bildrechte: Mor65_Mauro Piccardi

