Ein kleiner Feinschmecker bittet zu Tisch

Der kleine Kobold Nepomuck bittet zu Tisch. Er weiß was. Deshalb hat er extra für seine Menschenfreunde ein paar seiner Leibspeisen zusammengestellt und gewährt Einblicke in seine Küche.

Buchtipp „Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche“

Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?

Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.

Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.

Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.

Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!

Produktinformation:

Taschenbuch: 100 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)

ISBN-10: 3735792154

ISBN-13: 978-3735792150

Auch als E-Book erhältlich!

Rezepttipp:

Des Kobolds Taler glänzen hell

und jeder isst ganz schnell,

in Windeseile sind die Teller leer,

doch in der Pfanne ist zum Glück noch mehr.

Kobolds Goldtaler

Zutaten:

200 g Hörnchennudeln

5 Eier

1 gelbe Paprika

4 Scheiben gekochter Schinken

6 Scheiben Gouda

6 Scheiben Salami

8 El Mehl

2 El Tomatenmark

Kräutersalz

Öl zum Ausbraten

Die Hörnchennudeln kochen.

Eier, Tomatenmark und Mehl verrühren.

Die restlichen Zutaten in kleine Würfel schneiden und alles mit den Nudeln vermischen, mit Kräutersalz abschmecken.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Mit einem Löffel kleine Häufchen in die Pfanne setzen, leicht platt drücken und auf niedriger Stufe von beiden Seiten backen. Die Taler aus der Pfanne nehmen und auf Küchenkrepp legen.

Heiß servieren.

© Christine Erdiç

