Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag

Die folgenden Buchtipps sollen Kinder dazu anregen, sich Gedanken über die Umwelt und Natur zu machen. Wir haben nur diese eine Welt, und die gilt es zu schützen.

Buchtipps:

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz: Ein Kinderbuch in Deutsch und Englisch

Dicke Luft, Müll im Wald und Gift im Wasser: Unsere Umwelt ist in Gefahr und damit leider auch unsere Gesundheit!

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn machen sich große Sorgen um die Natur. In ihren Geschichten erzählen sie Dir von ihren Erlebnissen in deutscher und englischer Sprache.

Die Verschmutzung von Wald, Gewässern und Luft geht uns alle etwas an. Niemand ist zu jung oder zu alt, und es ist höchste Zeit, endlich zu handeln.

Begleite die beiden Freunde auf ihrer wichtigen Mission, und hilf ihnen, aktiv etwas für unseren Planet Erde zu tun.

Natürlich gibt es zum Schluss als Bonbon wieder eine kleine Überraschung. Du darfst also schon mal gespannt sein! Doch vorerst viel Spaß beim Lesen!

Bad air, trash in the forest and poison in the water: our environment is in danger and unfortunately, with it so is our health!

Goblin Nepomuck and Mouse Finn are very worried about nature. In their stories they tell you about their experiences in German and English.

The pollution of forests, water and air concerns all of us. Nobody is too young or too old and it is high time to finally do something.

Accompany the two friends on their important mission and help them to actively do something for our planet Earth.

Of course as usual, there is a little „surprise candy“ at the end. So you can already be curious! But for now, have fun reading!

ISBN-13: 978-3751997478

Die weise Füchsin Tonja

Tonja ist eine Füchsin, die mit den übrigen Waldtieren im Einklang mit der Natur lebt. Gegen die Verschmutzung ihres Lebensraums durch die Menschen setzt sie sich gekonnt zur Wehr.

Wendebuch in Deutsch und Russisch

ISBN-13: 978-3748586159

Wendebuch in Deutsch und Englisch

ISBN-13:‎ 978-3748572770

Aufstand im Korallenriff: Der weise und kluge Tintenfisch sendet eine Botschaft an die Menschen. Ob sie auf ihn hören?

Die Geschichte erzählt von den wunderbaren Lebewesen aus unseren Meeren und Ozeanen. Sie greift das hochaktuelle Thema der verschmutzten Gewässer, kindgerecht auf.

Wie die Meerestiere sich zusammenschließen, um sich über die angeblichen „Geschenke“ von uns Menschen zu wehren.

Der kluge Herr Tintenfisch ist schon lange besorgt, doch mit Hilfe der weisen Frau Wasserschildkröte und dem Chef der Seepferdchen -Garde, haben sie bald schon eine tolle Idee. Es findet eine Zusammenkunft aller Meeresbewohner inmitten der einst wunderschönen Korallenriffe, die allmählich ihre Farbe verlieren, statt. Ob sie es wohl schaffen, ihre Gewässer wieder sauber zu bekommen?

Eine Erzählung zum Vorlesen, selber lesen und mitreden, für all unsere Kinder.

Seiten zum fantasievollen Ausmalen sollen Euch Freude machen.

Leseempfehlung ab 6 Jahre

ISBN-13: 978-3749724864

ISBN-13: 978-3749724871

Wichtiger Hinweis: Bücher, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar sind, mit Versandgebühr oder zu überteuertem Preis von Zwischenhändlern angeboten werden, finden Sie oftmals versandkostenfrei in anderen Online-Shops wie z.B. Thalia, buch24.de, Weltbild, Hugendubel, bücher.de oder BoD. Es kostet nichts außer ein wenig Zeit, sich zu informieren.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/