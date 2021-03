Ein Herz für Materialen

Wie Pflanzkuebelonline.de recycelt und innoviert

Der niederländische Onlineshop Pflanzkuebelonline.de von Luca Lifestyle zeigt: Innovation, Recycling und Kundenfreundlichkeit gehen Hand-in-Hand. Gerade in der Einrichtungsbranche sollten Produkte nicht nur gut aussehen, sonder auch langlebig und nachhaltig sein und zudem noch schnell geliefert werden. Das Bedürfnis von Konsumenten nach schnellem und gleichzeitig nachhaltigem Shoppen wird laut PwC-Studie aus 2019* immer größer. Luca Lifestyle spielt mit seinem Onlineshop Pflanzkuebelonline.de auf diesen Trend bereits seit 2016 ein und produziert unter anderem hochwertige Pflanzkübel aus recyceltem Holz, Inneneinsätze aus recyceltem Plastik, sowie Kübel aus einem neu entwickelten, extra-langlebigen Fiberglas-Stein Gemisch.

Recycling wird Groß geschrieben

Für die Produktion der beliebten Marrone Kollektion von Pflanzkuebelonline.de, wird recyceltes Akazienholz, eine der schnellst wachsenden Holzarten, verwendet. Akazienholz ist auch unbehandelt äußerst robust und resistent gegen Pilze, Schimmel, Wetter und Insekten. Hierdurch ist es besonders für den Außenbereich geeignet.

Auch die Inneneinsätze für alle Pflanzkübel werden aus recyceltem Plastik hergestellt.

Neu: noch langlebigere Materialzusammenstellung für Fiberglas-Stein-Gemisch

Die Qualität vieler Blumentopf-Materialien lässt heute noch zu wünschen übrig, doch Produktentwickler haben die letzten Jahre nicht still gestanden. Eine Herausforderung für viele Outdoor-Produkte sind die Wettereinflüsse: Regen, Sonne und Frost machen Pflanzkübeln das Leben schwer. Dieser Problematik sind Luca Lifestyle und die belgische Universität Gent gemeinsam nachgegangen. Es handelt sich um ein einzigartiges Gemisch aus Fiberglas und Stein. Ansich keine neue Zusammenstellung, jedoch konnte in Zusammenarbeit mit WissenschafterInnen eine neue Materialzusammensetzung ermittelt werden, wodurch Fiberglasprodukte noch langlebiger sind, als die bislang auf dem Markt vorhandenen.

Interessierte können nun guten Gewissens recycelte oder extrem langlebige Pflanzkübel erwerben und mit der richtigen Bepflanzung auch noch die Biodiversität im Garten erhöhen oder für ein gesundes Raumklima in Innenräumen sorgen.

Noch mehr Schritte in eine nachhaltige Zukunft: Der nächste Meilenstein für Luca Lifestyle wird der Bau einer neuen CO2- neutralen Fabrik sein, bei dem die Arbeitsbedingungen der Fabrik ArbeiterInnen, sowie die Umwelt eine zentrale Rolle spielen. Die Fabrik wird voraussichtlich im Sommer eröffnet.

Sein Interesse in Qualität gibt Luca Lifestyle in Form eines Garantieanspruchs an seine Kundschaft weiter: zwischen 3 und 5 Jahren Garantie auf Blumenkübel. Der serviceorientierte Onlineshop sorgt dafür, dass die Lieferung innerhalb von 3-5 Werktagen bei Kunden und Kundinnen landet. Schauen Sie sich gerne um unter pflanzkuebelonline.de und lernen Sie mehr über unsere hochwertigen Pflanzkübel für den Innen-und Außenbereich.

* PwC Deutschland. (2019). Studie: Verbraucher wollen schnell und nachhaltig shoppen. www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/studie-verbraucher-wollen-schnell-und-nachhaltig-shoppen.htm

Pflanzkübel Online setzt neue Trends und sorgt für Aufmerksamkeit. Die zeitlos schönen Blumenkübel, Pflanzschalen, Blumenkästen und Raumteiler sind vielseitig verwendbar und passen sich in traditionelle sowie moderne Umgebungen optimal an. Edles Design und ausgesuchte hochwertige Materialien machen unsere Blumentöpfe und Pflanzkübel einzigartig und sind für jeden Garten und das schöne Ambiente im Haus unverzichtbar. Die hochwertige Qualität und stabile Verarbeitung sorgen dafür, dass Sie lange Freude an den Produkten haben werden.

