Ein Faultier erobert den Buchmarkt

Kennen Sie Toph das Faultier?

Die kleine Toph lebt in einem großen Wald. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist das Verzehren von saftigen Blättern und gemütlich auf einem Baum herumhängen. Doch dann wollen die anderen Faultierkinder nicht mehr mit ihr spielen …

Was wohl der Grund ist? Aber während Toph darüber nachdenkt, überschlagen sich die Ereignisse im Wald und ein Unglück bahnt sich an.

Infos über Faultiere:

Faultiere schlafen 16 bis 20 Stunden am Tag.

Sie haben einen sehr verlangsamten Stoffwechsel.

Die Tiere sind Veganer. Sie ernähren sich von Knospen und Blättern.

Faultiere sind sehr gute Schwimmer.

Sie legen weniger als 40 Meter pro Tag zurück.

Faultiere werden über 30 Jahre alt.

Sie leben in Bäumen und kommen nur herunter, wenn sie ihr Geschäft verrichten wollen – das tun sie jedoch nur einmal die Woche.

Es gibt sechs Faultierarten weltweit. Toph ist ein 3-Finger-Faultier.

Faultiere sind Einzelgänger.

Babys hängen sechs Monate an der Mutter. Nach einem Jahr gehen sie ihre eigenen Wege.

Klappentext Toph das Faultier:

Das Faultierkind Toph ist etwas rundlich geworden, da die Blätter so wohlschmeckend sind.

Dadurch gewinnt sie immer das Langsamschwimmen. Für die anderen Faultierkinder ein Grund, sie nicht mehr mitspielen zu lassen. Doch dann geschieht etwas sehr gefährliches im Faultierwald und Toph zeigt den anderen, dass es nicht darauf ankommt, wie man aussieht, sondern wie man im Herzen denkt.

Die spannende Geschichte von Toph und ihren Freunden lehrt Kindern einen vorbehaltlosen Umgang Miteinander und wie wichtig Vertrauen ist.

Liebevolle handgezeichnete Illustrationen begleiten das Werk auf jeder Seite. Gemalt von der Künstlerin Karina Pfolz, die 2018 und 2019 mit den Preis „Best Illustrator“ für Kinderbücher ausgezeichnet wurde.

Ein Buch über Vorurteile und über Selbstvertrauen.

Das Buch ist in Deutsch und Englisch verfasst und der 7. Band aus der Serie visuelles Sprachenlernen.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 76 Seiten

Verlag: Karina Verlag (Nova MD); Auflage: Erstauflage (23. März 2020)

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-10: 3966980835

ISBN-13: 978-3966980838

Bild © mit freundlicher Genehmigung des Karina-Verlages

Mehr Infos: https://www.karinaverlag.at/

