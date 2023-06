Ein farbenfrohes Reisezubehör

Bunte Koffergurte

Wenn Sie sich auf eine Reise vorbereiten, ist es wichtig, dass Ihr Gepäck sicher und leicht identifizierbar ist. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, ist ein Satz bunter Koffergurte. Schauen wir uns dieses Set aus vier Koffergurten in den Farben Grün, Rosa, Gelb und Blau einmal genauer an.

Warum brauchen Sie Koffergurte? Sie bringen nicht nur Farbe in Ihr Gepäck, sondern erfüllen auch einen praktischen Zweck. Indem Sie Ihr Gepäck mit diesen Gurten sichern, verringern Sie das Risiko, dass Ihr Koffer während des Transports aufspringt. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit zerbrechlichen Gegenständen oder Wertgegenständen reisen.

Design und Langlebigkeit

Diese Koffergurte sind aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die Ihr Gepäck auf Reisen sicher halten. Jeder Gurt ist verstellbar und passt auf die meisten Koffergrößen, was ihn zu einem vielseitigen Zubehör für jeden Reisenden macht. Durch die leuchtenden und kräftigen Farben der Gurte sind sie auch auf dem Gepäckband leicht zu erkennen und verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Gepäck versehentlich von jemand anderem mitgenommen wird.

Einfach zu verwenden

Die Verwendung dieser Koffergurte ist schnell und einfach. Wickeln Sie den Gurt einfach um Ihren Koffer und stellen Sie ihn auf die gewünschte Spannung ein. Der Schnallenverschluss sorgt dafür, dass der Gurt an Ort und Stelle bleibt, auch wenn Ihr Gepäck während der Reise herumgeschubst wird.

Mehrzweck

Diese Koffergurte eignen sich nicht nur für Flugreisen, sondern auch für Autoreisen, Zugreisen und sogar Kreuzfahrten. Sie können auch zum Sichern anderer Gepäckstücke wie Seesäcke oder Rucksäcke verwendet werden. Das Vierer-Set bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, die Farben je nach Vorliebe zu mischen und zu kombinieren oder verschiedene Gepäckstücke leicht zu identifizieren.

Produktmerkmale:

– Satz mit 4 Gurten in leuchtenden Farben.

– Kompatibel mit allen Gepäckmodellen.

– Leicht zu erkennen auf dem Gepäckband.

– Bietet zusätzliche Sicherheit für Ihr Gepäck.

– Verstellbare Länge für verschiedene Größen.

– Langlebige Schnalle für sicheren Halt.

– Ideal für Flugreisen, Roadtrips und mehr.

– Leicht und einfach zu verpacken.

– Verhindert versehentliches Öffnen oder Manipulation des Gepäcks.

– Perfekt für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch.

4er Kofferband Set bunt – Koffergurte für Koffer & Gepäck zum Reisen & Fliegen —>> JETZT KAUFEN

Dieses Set aus 4 bunten Koffergurten ist perfekt, um Ihr Gepäck auf Reisen zu sichern. Die Gurte sind in den Farben Grün, Rosa, Gelb und Blau gehalten, sodass sie auf dem Gepäckkarussell leicht zu erkennen sind. Sie sind für alle Koffermodelle geeignet und bieten einen zusätzlichen Schutz für Ihr Gepäck.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 4er-Set Koffergurte Colorful: Grün, Rosa, Gelb und Blau ist ein Muss für jeden, der häufig reist. Diese Gurte sind haltbar, einfach zu benutzen und helfen, Ihr Gepäck sicher zu halten. Außerdem sind sie farbenfroh, so dass Ihr Gepäck auffällt und leicht zu erkennen ist. Reisen Sie nicht ohne sie!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.