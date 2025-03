Ein Drive durch die Highlands – Golf & Whisky beim ORANGE CUP

Nürnberg – Die Schläger sind poliert, die Golfbälle eingepackt. Nach den ersten Sonnenstrahlen des Jahres wächst bei vielen Golfliebhabern die Vorfreude auf den bevorstehenden Saisonauftakt beim traditionsreichen ORANGE CUP: mit viel Golf, Genuss und Geselligkeit. Wie gewohnt wird jeder einzelne Spieltag der Serie von einem besonderen Motto begleitet. 2025 stehen die ‚Momente‘ im Fokus, die den Veranstaltungen ihren einmaligen Charakter verleihen. Das erste Turnier des Jahres startet mit „Whisky Highland Moments“ im Golfclub Am Reichswald und kombiniert sportlichen Ehrgeiz mit echtem schottischem Flair.

Golfen wie ein Braveheart

Mit Dudelsackklängen und einem Schluck edlen Whiskys wird dieser Tag zu einem unvergesslichen Golf-Event für alle Schottland-Fans – und der Golfclub Am Reichswald zu den schottischen Highlands. Organisatorin Sabine Michel kreiert seit vielen Jahren einzigartige Events, die den ORANGE CUP zu einem der Highlights des Golf-Jahres machen. „Immer wieder überraschen uns unsere Freunde und Teilnehmer mit ausgefallenen Ideen und Wünschen für unsere Mottos – und wir versuchen, diese umzusetzen“, erklärt sie. Da dieser Wettkampftag nicht handicap-relevant gespielt wird, hofft Sabine Michel auf noch mehr Spaß und Vergnügen: „Ich freue mich jetzt schon auf viele verrückte Golf-Outfits mit Karomuster und Schottenröcken.“

Das „G“ in Golf steht für Genuss

Die kulinarische Umsetzung verspricht ebenfalls ein besonderes Highlight zu werden. Christian Brieske, Küchenchef des Schwarzen Adlers in Kraftshof, präsentiert seit 2024 im Golfclub Am Reichswald mit seinem Eagle’s Kitchen-Team vorwiegend regionale Spezialitäten auf Premium-Level. Abgerundet werden die genussreichen Highland Moments von einem Whisky-Tasting mit Bernhard Schäfer. Der renommierte Whiskyexperte und Autor nimmt die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt des flüssigen Goldes. Der ORANGE CUP verspricht wieder einmal sportliche Herausforderungen kombiniert mit Genuss und entspannten Augenblicken – ideal für all jene, die Golf, Networking und Whisky auf Spitzenniveau erleben möchten.

Kostenlose Schnupperkurse und Abendprogramm

Für Golf-Anfänger bietet der ORANGE CUP diesmal ein ganz besonderes Angebot: Ab 14:00 Uhr finden kostenlose Schnupperkurse statt, bei denen Interessierte unter der fachkundigen Anleitung von David Blakeman, einem international renommierten Top-Trainer und erfahrenen Spieler der European Tour, die Grundlagen des Golfsports erlernen können.

Auch Partner, Familien und andere Begleitpersonen sind herzlich eingeladen, das Event mitzuerleben. Nach Abschluss der letzten Runde wird der Tag mit kühlen Drinks und fränkischem Fine Dining in idyllischem Ambiente ausklingen.

Jetzt anmelden – die Startplätze sind begrenzt!

Die Anmeldephase hat bereits begonnen – aufgrund der hohen Nachfrage sind die Turniere in der Regel frühzeitig ausgebucht. Die Teilnahmegebühr beträgt 115 €, für Clubmitglieder 75 €, für Begleitungen jeweils 50 €. Im Preis enthalten sind ein Startgeschenk, Verpflegung an der Halfway und das Essen sowie Programm am Abend. Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den weiteren Turnieren der Serie finden Sie auf www.orangecup.de.

Starke Partner für ein starkes Turnier

Mit verlässlichen Partnern an der Seite wird jedes Event außergewöhnlich. Vielen Dank an Oppel Automobile, Schultheiss Wohnbau AG, Städtler GmbH & Noris Rollrasen, Leitner Reisen, HESCH Industrietechnik GmbH, smic! Events & Marketing sowie zahlreiche weitere Unternehmen.