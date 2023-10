Berlin, 31.10.2023. Die luckycloud GmbH hat in diesem Sommer ihre Produkte im Rahmen eines umfangreichen Relaunches mit Blick auf die vier Grundpfeiler des Unternehmens – Sicherheit, Datenschutz, Flexibilität und Transparenz – weiter optimiert. Gerade Letzteres ist für den Berliner Cloud-Anbieter besonders wichtig. Daher vereinfacht er für seine Lösung luckycloud Enterprise die Konfiguration eines eigenen Servers für die Private Cloud von interessierten Unternehmen deutlich. Bereits mit wenigen Klicks ist die Serverinstallation nun abgeschlossen und eine kostenlose Testversion startet.

„Eine kostenlose Testversion klingt im ersten Moment wenig spektakulär. Tatsächlich gibt es aber wenige Anbieter in Deutschland, die eine individuelle Serverinstallation in so kurzer Zeit ermöglichen und danach direkt einen kostenlosen Testzeitraum freischalten, wie wir es bei luckycloud seit diesem Jahr handhaben“, weiß Luc Mader, CEO bei luckycloud. „Genau dieser Punkt stellte bislang eine große Einstiegshürde für unsere Kunden dar. Denn seien wir einmal ehrlich: Wer kann sich schon vorstellen, was er wirklich für sein Geld bekommt, nachdem er Teamgröße, Speicherkapazität und Laufzeit bestimmt hat? Tatsächlich wenige! Sind die ersten Parameter festgelegt, benennen User die Cloud Domain, wählen Benutzer aus, laden Logo sowie Favicon hoch und bestimmen die Farbwahl – that’s it. Mit luckycloud Enterprise braucht es also keine Vorstellungskraft mehr. Man hat direkt vor Augen, wie die personalisierte Plattform aussieht.“

Nach wenigen Klicks und den ersten Schritten hin zum Cloud Branding müssen Interessenten luckycloud Enterprise jetzt nicht mehr direkt bestellen. Wählen sie „Kostenlos 14 Tage testen“ übernimmt das System alle Informationen und richtet in kürzester Zeit einen eigenen Server ein, in dem sie sich von den Vorteilen der Lösung überzeugen können. Denn das Look-and-Feel angepasst an die Corporate Identity für Mitarbeiter und Kunden bringt nicht den einzigen Mehrwert. Mit luckycloud Enterprise behalten Verantwortliche die Kontrolle über Nutzungs-, Zugriffs- und Adminrechte, schützen sensible Daten durch separate Datenräume und halten Richtlinien rund um Datenschutz und Compliance verlässlich ein.

„Ich erinnere mich noch an die Anfänge, als ich die Konfiguration eines Servers manuelle übernommen habe. Vier Stunden, die für das Bestellen einer virtuellen Maschine, einen angemessenen technischen Unterbau, die Installation der Applikationen oder das Einbinden mehrerer Zertifikate vergingen – das Einschleichen von Fehlern exklusive“, so Luc Mader. Um luckycloud Enterprise zu nutzen, füllen Unternehmen ein Formular aus und erhalten am Ende die fertig eingerichtete Serverleistung zur freien Verfügung. IT-Know-how und das Einschalten von IT-Fachpersonal sind dabei nicht nötig, was Zeit, Ressourcen und die bekannten Nerven aus Drahtseil spart.

Über luckycloud

Die luckycloud GmbH ist ein deutscher File-Hosting-Dienst mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Die IT-Infrastruktur ist im alleinigen Besitz des in Berlin ansässigen Unternehmens und befindet sich in Deutschland. Durch das Zero-Knowledge-Cloud-Prinzip und eine 3-fach-Verschlüsselung behalten Nutzer die Hoheit und Souveränität über Ihre Daten. Mit dem konsequenten Einsatz von Open-Source-Software schafft das Unternehmen zudem die nötige Transparenz, um die maximale Wahrung der Privatsphäre garantieren zu können.

Mit seinen Angeboten will das Start-up ein Gegengewicht zum massenhaften und systematischen Datensammeln großer Internet-Unternehmen setzen − und zwar sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmen und Organisationen. Zum luckycloud-Portfolio zählen neben der Lösung für Einzelnutzer auch luckycloud Team, luckycloud pro Business und luckycloud Enterprise. Mit letzterer profitieren Unternehmen von einer eigenen Cloud-Domain sowie eigenem Branding, nutzen eigene Server auf dedizierter Hardware und realisieren serverspezifische Konfigurationen wie etwa IP-spezifische Firewalls.

Daten unabhängig von Großkonzernen sicher in einer Cloud speichern zu können, war die Gründungsidee von CEO Luc Mader in 2015 und ist bis heute die Maxime des Cloud-Anbieters. Mehrere Tausend User nutzen bereits die Dienste von luckycloud, denen durch Bestnoten in verschiedenen Tests schon mehrfach die hohe Qualität attestiert wurden.

