ehotel® zum neunten Mal als TOP 100-Innovator ausgezeichnet – Würdigung beim Deutschen Mittelstands-Summit 2025

Berlin, 30. Juni 2025 – Die ehotel AG wurde am Freitag, 27. Juni 2025, im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Mainz feierlich mit dem TOP 100-Siegel 2025 ausgezeichnet. Die Preisverleihung für die innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands wurde durch den renommierten Wissenschaftsjournalisten und langjährigen TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar begleitet, der ehotel® persönlich zum wiederholten Erfolg gratulierte. Bereits zum neunten Mal zählt das Berliner Unternehmen zu den Top-Innovatoren des deutschen Mittelstands – ein Meilenstein im 25. Jubiläumsjahr von ehotel®.

Im wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren überzeugte ehotel® insbesondere in der Kategorie Innovationserfolg in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeitende in Deutschland). Das Unternehmen bietet eine ganzheitliche, technologiebasierte Lösung für Geschäftsreisebuchungen, die Prozesse automatisiert, die Einhaltung von Richtlinien unterstützt und Nachhaltigkeitsziele aktiv einbindet.

„Gerade im Geschäftsreisebereich sind Innovationen dann erfolgreich, wenn sie Komplexität reduzieren, Prozesse automatisieren und gleichzeitig ESG-Ziele mitdenken“, sagt Fritz Zerweck, CEO der ehotel AG. „Die wiederholte Auszeichnung als TOP 100-Innovator zeigt, dass unser Ansatz genau diesen Anforderungen gerecht wird – praxisnah, technologiegestützt und stets im engen Austausch mit unseren Kunden.“

Strukturierte Innovationsprozesse für nachhaltigen Erfolg

Die Innovationsstrategie von ehotel® basiert auf einer konsequenten Verbindung von technologischer Weiterentwicklung und nachhaltigem Wirtschaften. Die Plattform vereint intelligente Metasuche, Buchung, zentrale Abrechnung, Reporting und ESG-relevante Funktionen in einem System. Unternehmen profitieren so von automatisierten Workflows, digitalen Belegdaten, korrektem Steuerausweis und zentralisierter Kontrolle – ohne Medienbrüche oder manuelle Zwischenschritte.

Ein zentraler Bestandteil ist das eigens entwickelte Nachhaltigkeitstool, das den ökologischen Fußabdruck gebuchter Hotels transparent darstellt und in die Reiseentscheidung integriert. Ergänzt wird dies durch Filter für nachhaltige Unterkünfte sowie Hotels mit E-Ladestationen – ein Beitrag zu einer klimabewussten Geschäftsreisekultur.

Innovation als Unternehmenskultur

Die Innovationskraft von ehotel® speist sich aus einer aktiv gelebten Innovationskultur. Etwa 70 % der Mitarbeitenden bringen regelmäßig Ideen ein, die in strukturierten Workshops oder der wöchentlichen „Learning Corner“ weiterentwickelt werden. Aus diesen interdisziplinären Formaten entstehen praxisnahe Lösungen wie Buchungsassistenten für Standardanfragen, automatisierte Rechnungsläufe oder neue Funktionalitäten im Kundenportal.

25 Jahre Innovationsgeist

2025 feiert ehotel® sein 25-jähriges Bestehen – und blickt auf eine Geschichte zurück, die geprägt ist von stetiger Weiterentwicklung, Nähe zu den Kunden und dem Mut, etablierte Pfade zu hinterfragen. Das Unternehmen hat sich in einem dynamischen Marktumfeld als zuverlässiger Partner für Firmenkunden etabliert – sowohl in Deutschland als auch international.

„Ich bin besonders stolz darauf, wie wir über 25 Jahre hinweg gewachsen sind: nicht durch laute Schlagzeilen, sondern durch kontinuierliche Weiterentwicklung, Nähe zum Kunden und den Mut, eigene Wege zu gehen. Unsere Innovationen entstehen nicht im Elfenbeinturm, sondern aus dem echten Bedarf – und oft direkt aus dem Engagement unserer Mitarbeitenden“, so Fritz Zerweck.

Zum offiziellen TOP 100-Unternehmensporträt geht es hier:

https://www.top100.de/ehotel-ag-2025/

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin ZEIT für Unternehmer als Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

