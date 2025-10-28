ehotel® nutzt SAP Concur“s neuen Travel Hotel Connector über Gekko Tech

– mehr Hotelangebote, nahtlose Integration, höhere Effizienz

Berlin, 28.10.2025 – ehotel®, eine führende Hotelbuchungsplattform für Geschäftsreisen, erweitert ihr Leistungsangebot durch eine neue strategische Integration: Durch die Partnerschaft mit Gekko Tech erhält ehotel® nun Zugang zum Hotel Connector im neuen Concur Travel. Gleichzeitig ermöglicht die Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner HighPots eine nahtlose Anbindung an Concur Expense für eine vollständig automatisierte Reisekostenabrechnung.

Durch diese doppelte Integration bietet ehotel® Unternehmenskunden einen vollständig vernetzten End-to-End-Prozess für Hotelbuchung und Reisekostenmanagement – direkt innerhalb des SAP Concur-Plattform:

Multisource-Hotelinhalte ermöglichen eine größere Auswahl an Unterkünften, Zimmerkategorien und Raten – für mehr Flexibilität und Transparenz bei der Buchung sowie eine höhere Akzeptanz des unternehmenseigenen Buchungstools.

Zugang zu validierten Vertragsraten: Unternehmen profitieren über ehotel® von geprüften, vertraglich vereinbarten Raten mit Preisgarantie – ideal zur Kostenkontrolle und Einhaltung interner Reiserichtlinien.

Direkte Buchung in Concur Travel wird automatisch mit Zahlung und Abrechnung verknüpft, während Hotelrechnungen automatisiert direkt in Concur Expense fließen – für maximale Genauigkeit, Compliance und Effizienz.

Das Ergebnis: mehr Transparenz, stärkere Kontrolle über Reiseprogramme und ein reibungsloseres Geschäftsreiseerlebnis – für Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen.

Als Experte für Hotel-Sourcing bietet ehotel® Zugang zu über 2,1 Millionen Unterkünften weltweit – darunter Inhalte von Booking.com, Expedia, Amadeus, verschiedenen Global Distribution Systems (GDSs), Großhändlern und offiziellen Hotelwebseiten. Dank der firmeneigenen Meta-Search-Technologie können alle relevanten Angebote in Echtzeit verglichen und die besten verfügbaren Raten gebucht werden – sowohl in internationalen Metropolen als auch in regionalen Zielgebieten.

„Durch die Anbindung an den Hotel Connector und die Integration mit Concur Expense über unsere Partner Gekko Tech und HighPots bieten wir unseren Kunden einen durchgängigen und nahtlosen Prozess für Buchung, Zahlung und Abrechnung“, erklärt Fritz Zerweck, CEO der ehotel AG. „Unser Ziel ist es, Geschäftsreisen einfacher, kosteneffizienter und richtlinienkonform zu gestalten – mit echtem Mehrwert für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden.“

Über Gekko Tech

Gekko Tech verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Reisebranche und entwickelt modernste digitale Lösungen. Das Unternehmen hat sich auf Buchungs- und Distributionssysteme für Unterkünfte sowie auf Lösungen für das Loyalitätsmanagement spezialisiert, die auf die Anforderungen von B2B- und B2C-Kunden zugeschnitten sind. Durch die Verbindung der Agilität eines Start-ups mit der Stärke einer globalen Unternehmensgruppe bietet Gekko Tech zuverlässige digitale Technologien, die Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Gekko Tech ist eine Marke der Gekko Group, einer Tochtergesellschaft von Accor. Weitere Informationen finden Sie unter gekko-technology.com

ehotel® ist eine führende Hotelbuchungsplattform für Geschäftsreisen und bietet Unternehmen eine flexible, ganzheitliche Lösung für das Management ihrer Reisetätigkeiten. Mit über 2,1 Millionen Unterkunftsmöglichkeiten weltweit und einer innovativer Meta-Search-Technologie unterstützt ehotel® Unternehmen dabei Buchungskosten zu senken, Prozesse zu optimieren und nachhaltige Reiseziele zu erreichen.

