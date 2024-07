Effizienz durch Digitalisierung: Wie Tably dem Personalmangel entgegenwirkt – Online Reservierungen einfach gemacht

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist seit Jahren ein drängendes Problem. Restaurants und Hotels kämpfen gleichermaßen mit der Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden und langfristig zu binden. Während die Branche an Lösungen arbeitet, um diesem Mangel entgegenzuwirken, zeigt sich die Digitalisierung als vielversprechender Weg. Insbesondere digitalisierte Reservierungsprozesse, wie sie von der Software Tably angeboten werden, bieten hier eine effiziente und praxisnahe Unterstützung.

Fachkräftemangel und seine Auswirkungen

Der Personalmangel in der Gastronomie ist kein neues Phänomen. Viele Betriebe sehen sich gezwungen, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren oder gar Schließungen in Betracht zu ziehen. Dies führt nicht nur zu Einnahmeverlusten, sondern auch zu einer Belastung des verbleibenden Personals. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnen digitale Lösungen zunehmend an Bedeutung, um die Effizienz zu steigern und den Personaleinsatz zu optimieren.

Digitalisierung in der Gastronomie: Mehr als nur Lieferdienste

Die Digitalisierung hat die Gastronomiebranche tiefgreifend verändert. Während viele Restaurants und Hotels inzwischen auf Lieferdienst-Apps setzen, bleibt die Tischreservierung oft ein vernachlässigtes Feld. Dies führt nicht selten zu Fehlern und Missverständnissen. Online-Reservierungsplattformen bieten zwar eine Lösung, doch spezialisierte Systeme, die den gesamten Reservierungsprozess abdecken, sind rar. Um jene Probleme zu vermeiden, ist es durchaus vorteilhaft, mit Anbietern zu arbeiten, die sich genau auf diese Aufgabenstellungen fokussiert haben. Beispielsweise bietet das Tiroler Unternehmen Tably für Restaurants eine umfassende Lösung an.

Reservierungs- und Restaurant Managementsoftware soll Abhilfe schaffen

Tably bietet eine umfassende Reservierungssoftware, die speziell für die Gastronomie entwickelt wurde. Neben der klassischen Tischreservierung umfasst das System auch Funktionen für Event-Tickets, Gutscheinverkauf und Online-Essenbestellungen. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Tischplanung, die eine optimale Auslastung ermöglicht und so die Effizienz im Betrieb steigert.

Vorteile des Anbieters „Tably“ aus Tirol

Tablys Software überzeugt durch ihre Praxisnähe und Benutzerfreundlichkeit. Ein wesentlicher Vorteil ist die ständige Erreichbarkeit, auch außerhalb der Geschäftszeiten. So gehen keine Reservierungen verloren, und das Personal kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Ein weiterer Pluspunkt ist die Implementierung einer „No-Show“-Gebühr, die sicherstellt, dass Kunden ihre Reservierungen ernst nehmen und Ausfälle minimiert werden.

Ein umfassendes Tool für die Gastronomie

Was Tably von der Konkurrenz abhebt, ist die Vielseitigkeit der Software. Während andere Anbieter oft nur einzelne Aspekte abdecken, bietet Tably eine All-in-One-Lösung. Dies bedeutet weniger Verwaltungsaufwand und eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle Prozesse. Zudem ist der Support stets verfügbar und offen für neue Funktionen, was die Software kontinuierlich verbessert und an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst.

Digitalisierung als Schlüssel zur Effizienzsteigerung

In einer Zeit, in der der Personalmangel die Gastronomiebranche vor enorme Herausforderungen stellt, zeigt sich Tably als verlässlicher Partner. Durch die Digitalisierung der Reservierungsprozesse wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Arbeitsbelastung des Personals reduziert. Dies schafft Freiräume, die letztlich der Qualität und dem Service zugutekommen.

Für weitere Informationen und eine Demo der Tably-Software besuchen Sie die Website des Anbieters oder wenden Sie sich direkt an das Team unter info@usetably.com.

Tably ist ein innovatives Unternehmen aus Tirol, das spezialisierte Softwarelösungen für die Gastronomie anbietet. Die umfassende Reservierungssoftware deckt neben Tischreservierungen auch Event-Tickets, Gutscheinverkauf und Online-Essenbestellungen ab. Mit praxisnaher Entwicklung und benutzerfreundlichem Design unterstützt Tably Restaurants und Hotels dabei, effizienter zu arbeiten und den Personalmangel zu bewältigen.

Bildquelle: UseTably.com