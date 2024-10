Effiziente Standortanalyse mit 4cast Horizon

4cast auf den Windenergietagen Linstow 2024

Potsdam, 21. Oktober 2024 – 4cast, Anbieter datenbasierter Prognoselösungen für die Wind- und Solarenergiebranche, wird vom 05. bis 07. November 2024 auf den Windenergietagen in Linstow vertreten sein. Im Fokus steht die innovative Lösung 4cast Horizon, die es ermöglicht, Standortanalysen effizienter zu gestalten und so Zeit zu sparen.

Das Unternehmen bietet mit 4cast Horizon eine automatisierte Standortbewertung an, die in nur fünf Tagen präzise Ergebnisse liefert – ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Bewertungsansätzen, die deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Lösung unterstützt Projektentwickler dabei, schneller fundierte Entscheidungen für Windenergieprojekte zu treffen und den gesamten Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die 4cast-Experten Johannes Schmidt und Dr. Philipp Loske Fachvorträge halten, in denen sie über innovative Ansätze in der Standortbewertung und die Vorteile automatisierter Analysen sprechen. Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in die neuesten Technologien und deren Anwendung in der Windenergiebranche.

Dr. Philipp Loske wird einen Vortrag zum Thema „Windkraft 2.0: Schnelle und präzise Langzeitertragsberechnungen durch Automatisierung“ halten.

Wann: 06.11.2024, um 11:00 Uhr

Wo: Forum 16, 32. Windenergietage in Linstow

Johannes Schmidt wird zum Thema „Innovative Prognosedienstleistungen für die Wertschöpfungskette von Windparks“ sprechen.

Wann: 06.11.2024, um 15:30 Uhr

Wo: Forum 1, 32. Windenergietage in Linstow

„Mit 4cast Horizon bieten wir unseren Kunden eine schnelle und verlässliche Lösung für die Standortbewertung, die hilft, Projekte effizienter zu planen und zu optimieren,“ sagt Sascha Bauer, CEO von 4cast. „Wir freuen uns auf den Austausch mit Branchenkollegen auf den Windenergietagen in Linstow.“

Besucher sind herzlich eingeladen, 4cast am Stand 6 (direkt am Haupteingang) zu besuchen, um mehr über die Vorteile von 4cast Horizon zu erfahren.

Veranstaltungsinformationen:

Windenergietage Linstow 2024

05. – 07. November 2024

Stand 6

Sie können sich direkt mit 4cast vor Ort treffen: https://meetings-eu1.hubspot.com/4-sales/terminbuchung-spreewindtage-lindstow-24?utm_source=Gateway&utm_medium=PM&utm_campaign=PM10_24Lindstow&utm_id=PM10_24

Über die 4Cast GmbH & Co.KG

Seit 2016 begleitet 4cast erfolgreich den gesamten Lebenszyklus von Wind- und Solarenergieprojekten. Das Unternehmen kombiniert fundierte meteorologische Forschung mit modernsten Datenanalysen, um zuverlässige und präzise Prognosen für alle Phasen eines Projekts zu liefern. Von der frühen Planung über Genehmigungsverfahren bis hin zum täglichen Energiehandel unterstützt 4cast Energiehändler dabei, flexibel und effizient auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren. So trägt 4cast entscheidend zum Erfolg von Wind- und Solarprojekten bei und fördert eine nachhaltige Energiezukunft.

