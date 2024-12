Effektive Strategien für unsichere Zeiten

Roman P. Büchler zeigt, wie Strategiearbeit als Denkprozess Unternehmen zukunftsfähig macht – weit über Checklisten hinaus.

Roman Büchler, Gründer und Geschäftsführer der FORAN GmbH, beleuchtet in seinem Buch „Der dynamikrobuste Strategieprozess: Strategiearbeit für unsichere Zeiten“, wie Unternehmen in einer zunehmend unsicheren Welt durch effektive Strategiearbeit erfolgreich bleiben. Als Leadership-Experte und futuristischer Stratege plädiert er dafür, Strategiearbeit als kreativen Denkprozess zu verstehen, der weit über standardisierte Modelle und Checklisten hinausgeht.

„Eine gute Strategie ist kein Produkt standardisierter Abläufe, sondern das Ergebnis intensiver Diskussionen und kritischen Nachdenkens. Organisationen, die diesen Prozess ernst nehmen, schaffen eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg“, erklärt Roman P. Büchler.

Ein zentrales Thema dieses Ansatzes ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Während Effizienz darauf abzielt, Dinge richtig zu tun, gehe es bei Effektivität darum, die richtigen Dinge zu tun. „Strategiearbeit bedeutet, die Zukunft zu gestalten – nicht die Gegenwart zu optimieren“, betont der Experte. Dies erfordere systemisches Denken, das nicht nur operative Prozesse, sondern die Strukturen und Dynamiken einer Organisation umfasse.

Wie wichtig ein klarer strategischer Fokus ist, zeigt Roman P. Büchler anhand eines Fallbeispiels: Ein Unternehmen hatte über anderthalb Jahre an einer Strategie gearbeitet, ohne jedoch Fortschritte bei der Umsetzung zu erzielen. Die Ursache lag in der mangelnden Klarheit der Ziele und einem „unscharfen Bild“ der Strategie. Erst durch intensive Workshops und kontroverse Diskussionen konnte das Unternehmen die Strategie präzisieren und ein gemeinsames Commitment erreichen.

„Diskussionen sind entscheidend, um Meinungsverschiedenheiten offenzulegen und Konsens zu schaffen. Ohne diesen Prozess riskieren Unternehmen, lediglich aktuelle Probleme zu lösen, die morgen irrelevant sein können“, so Büchler.

Büchler betont, dass Strategiearbeit systemisch sein muss. Es gehe darum, am System zu arbeiten, um Organisationen zukunftssicher aufzustellen. Dies unterscheide sich grundlegend von der operativen Arbeit im System, die auf kurzfristige Problemlösungen ausgerichtet sei. „Nur wer sich die Zeit nimmt, am System zu arbeiten, schafft die Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg“, erklärt der Geschäftsführer.

Strategisches Denken sei eine zentrale Führungsaufgabe. Es erfordere nicht nur Zeit und Kreativität, sondern auch den Mut, Divergenz zuzulassen und kontroverse Diskussionen zu führen. Unternehmen, die diesen Prozess vermeiden oder auf vorgefertigte Lösungen setzen, gefährden laut Büchler ihre Zukunft. „Strategiearbeit ist keine Effizienzmassnahme – sie ist Arbeit an der Effektivität“, unterstreicht er.

Mit seinem Buch „Der dynamikrobuste Strategieprozess“ gibt Roman Büchler Unternehmen wertvolle Impulse, wie sie flexible und dynamische Strategien entwickeln können, die sich schnell an veränderte Bedingungen anpassen lassen. Das Buch richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die zukunftsorientierte und resiliente Strategien benötigen.

Weitere Informationen und Kontakt zu Roman P. Büchler finden Sie unter www.foran.ch oder via LinkedIn.

Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmässig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen.

Darüber hinaus ist er regelmässig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben. Sein drittes Buch ist gerade erschienen.

