Effektiv heizen mit dem HeizkostenRetter.

Ersparnis von bis zu 22%

Viele Hausbesitzer wünschen sich mehr Wohnkomfort, mehr Energieersparnis und Nachhaltigkeit. Schnell und einfach lassen sich diese drei Wünsche mit einem Heizkörperventilator erfüllen. Ein Heizungslüfter holt nämlich mehr aus dem aktuellen Heizsystem raus, erhöht den Komfort, optimiert die Wärmeverteilung, reduziert CO2-Emissionen und lässt sich einfach nachrüsten. So werden Heizkosten gesenkt und bis zu 20 Prozent Energie eingespart.

Mit einem Heizkörperventilator von HeizkostenRetter lässt sich schnell und kostengünstig die Heizleistung optimieren. Dies ist das Ergebnis jahrelanger Forschung mit dem Ziel, mehr Leistung aus bestehenden Heizungssystemen zu gewinnen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um moderne oder betagtere Heizkörper handelt. Heizungslüfter von HeizkostenRetter sind mit den meisten Heizkörpermodellen kompatibel, arbeiten effektiv, leise sowie unauffällig und können einfach nachgerüstet werden.

Intelligenteres Heizen mit dem Heizkörperventilator bedeutet, dass ein Raum vier Mal effizienter beheizt wird, weil der Heizkessel weniger arbeiten muss und der Raum gleichmäßiger beheizt wird. Die effiziente Wärmerückgewinnung schont dabei den Kessel und dadurch, dass die Heizkörper schneller aktiviert werden, entfällt ein unnötig langes Aufheizen. Das Ergebnis: Bis zu 20 Prozent mehr Leistung der Heizung, doppelt so schnelles Aufheizen und eine Reduzierung der Heizkosten von bis zu 22% durch den Heizungslüfter.

Und so funktioniert’s: Bessere Wärmeverteilung dank Heizungslüfter

Die Funktionsweise des intelligenten Heizkörperventilators ist überraschend simpel: HeizkostenRetter erzeugt Konvektion, um die Wärme besser im Raum zu verteilen. Zu diesem Zweck wird das nachhaltige Ventilationssystem mittels integrierter Magnete an der Unterseite der Heizung platziert. Drei speziell entwickelte Axiallüfter saugen die kalte Luft an und beschleunigen sie durch die erhitzten Heizkörperpaneele. Dadurch wird dem aufgeheizten Wasser in den Heizkörpern mehr Wärme entzogen. Dies erhöht die Leistung, reduziert den Temperaturverlust und sorgt für eine optimale Wärmedistribution. Die Steuerung übernimmt ein intelligenter Sensor. Durch die gleichmäßigere Verteilung der Wärme kann die Energiezufuhr effizienter genutzt werden und das Heizungsthermostat schaltet früher ab. Folglich kann man auch die Temperatur des Heizkessels senken.

Heizkosten und CO2-Emissionen senken mit Heizkörperventilator

Umfangreiche Tests und Kundenuntersuchungen belegen, dass sich die Wärmeverteilung mit HeizkostenRetter verbessert und die Temperatur in der unteren Ebene um durchschnittlich 1,2 Grad Celsius steigt. Bei einem 1000-Watt-Heizsystem wird eine Leistung erreicht, die 1150 bis 1200 Watt entspricht. Die Wärmeleistung bestehender Heizkörper wird durch den Heizungslüfter um bis zu 19.4 Prozent erhöht, während die Heizkosten um bis zu 22 Prozent sinken. Die zusätzlichen entstehenden Stromkosten betragen hingegen bei einem großen Raum mit sechs Heizkörperventilatoren weniger als ein Euro. Mit HeizkostenRetter sparen Hausbesitzer bares Geld und reduzieren die CO2-Emissionen. Nicht umsonst wurde das smarte Heizkörperventilations-System von renommierten Nachhaltigkeitsorganisationen und Energieversorgern (u.a. Green Choice Award, Innovation Award, Greenest Idea) mehrfach ausgezeichnet.

Heizkörperventilator schnell und einfach nachrüsten

Mit dem Heizungslüfter von HeizkostenRetter lässt sich die Heizleistung aller gängigen Heizungssysteme optimieren. Die Installation des Heizkörperlüfters gelingt schnell und einfach, ohne dass Werkzeuge oder technische Kenntnisse erforderlich sind. Das Gebläse wird per „Plug & Play“ unter jedem einzelnen Heizkörper einfach festgeklickt. Um eine maximale Kompatibilität zu gewährleisten, wurden unterschiedliche HeizkostenRetter -Modelle entwickelt: Basic eignet sich für Standardheizungen, während Narrow auf schmale Heizkörper zugeschnitten ist. Ergänzend dazu bietet HeizkostenRetter passende Lösungen für Flachheizkörper und Konvektoren.

Heizkostenretter hat es sich um Ziel gemacht, die ungenutzten Potentiale der Heizenergie zu heben und somit die Heizkosten zu senken. Gleichzeitig gewinnen die Wohnräume an Komfort und Behaglichkeit. Die Entwicklung des Produktes basiert auf einer komplexen Studie, deren Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet wurden. So entsteht ein Produkt, dass führend in Wirkungsgrad, Effizienz und Nachhaltigkeit ist.

