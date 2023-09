Efecte integriert seinen KI-Assistenten Effie AI in Service Management

– Effizienterer Arbeitsalltag für Anwender und Service-Agenten

– Training der KI mit eigenen Kunden- und/oder OpenAI-Daten

– Wählbarer Hosting-Standort und volle Kontrolle über Unternehmensdaten

Efecte, der führende europäische Spezialist für cloudbasiertes Service Management, integriert mit der Effie AI-Produktfamilie einen benutzerfreundlichen, generativen KI-Assistenten in seine Service Management-Lösung. Effie AI hilft Anwendern, ihre IT-Probleme selbst zu lösen und macht IT-Service-Desk-Agenten produktiver, indem er bei der Erstellung von Antworten in Live-Chats und E-Mails hilft und Routineaufgaben automatisiert. Effie AI kann in der Public Cloud, in der European Cloud von Efecte oder in der Private Cloud der Kunden betrieben werden. Der brandneue Assistent kann sowohl mit OpenAI-Daten als auch mit kundeneigenen Daten oder mit beiden trainiert werden.

„Efecte macht mit Effie AI den Weg frei für eine intelligentere Automatisierung in mittelständischen Unternehmen. Da diese Organisationen immer mehr auf digitale Tools angewiesen sind, soll der Workflow beschleunigt und vereinfacht werden. Effie AI unterstützt Unternehmen dabei, mit KI ihre digitalen Transformation umzusetzen und die Gesamtproduktivität zu steigern, Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und die Nutzerzufriedenheit deutlich zu erhöhen“, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte.

# KI-gestütztes personalisiertes Erlebnis, bei dem der Benutzer immer die Kontrolle hat #

Effie AI bietet eine Reihe von KI-Technologien, die von Efecte entwickelt wurden, von nativer natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) bis hin zu generativer KI, die für die Arbeit mit kleineren Datensätzen wie den Benutzerdaten und der Wissensdatenbank eines Unternehmens konzipiert sind. Kunden haben immer die Kontrolle darüber, welche Daten verwendet werden. Anwender können selbst entscheiden, ob sie die externe KI um Hilfe bitten und ob sie die von Effie AI angebotene Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.

„Der IT-Support ist entscheidend, um ein reibungsloses und problemloses digitales Arbeiten zu ermöglichen. Zugleich läuft er Gefahr, bei der Nutzung von KI ins Hintertreffen zu geraten. Unserer Erfahrung nach werden immer noch über drei Viertel der Endbenutzertickets manuell von Agenten bearbeitet, selbst bei einfachen und sich wiederholenden Problemen. Dies behindert die Produktivität und hält die Servicekosten hoch. Unsere Vision von Effie AI ist ein digitaler persönlicher Assistent, der die Benutzer kennt: Statt allgemeiner Ratschläge integriert er kontextbezogene Informationen, wie zum Beispiel ein umfassenderes Verständnis der Situation, die Art der verwendeten Geräte und den Vergleich mit früheren Herausforderungen“, sagt Santeri Jussila, Chief Product Officer von Efecte.

# Ausblick künftiger KI-Lösungen #

Effie AI ist das jüngste Kapitel der umfangreichen Investitionen von Efecte in KI-gestützte Lösungen. Im Jahr 2022 erwarb Efecte das KI-Unternehmen InteliWISE, das auf Konversation spezialisiert ist. Im Frühjahr 2023 integrierte Efecte ChatGPT in seine ITSM-Plattform. Derzeit arbeitet der ITSM-Spezialist an seinem eigenen KI-Sprachmodell.

# Weitere Informationen über Effie AI #

Effie AI ist Teil von Efecte Service Management, einer Cloud-Plattform zur Digitalisierung und Automatisierung von IT-Service-Desk- und anderen Service-Management-Prozessen. Kunden erhalten eine klare Preisgestaltung und zahlen nur für Funktionen, die sie tatsächlich nutzen.

Effie AI kann Daten in mehreren Sprachen verarbeiten, darunter Englisch, Finnisch, Schwedisch, Deutsch, Spanisch und Polnisch. Der KI-Assistent kann zum Beispiel eine englischsprachige E-Mail in anderen Sprachen beantworten.

Die Effie AI Produktfamilie besteht aus verschiedenen Tools, aus denen Kunden die für sie optimale Lösung auswählen können:

# Für IT-Support-Agenten #

– Effie AI Chat generiert automatisch hilfreiche, relevante und freundliche Live-Chat-Prompts mit nur einem Klick.

– Effie AI E-Mail generiert schnell und automatisch intelligente, relevante E-Mail-Antworten auf Basis von Efecte Service Management-Daten.

– Effie AI Tickets spart dem IT-Support Zeit, indem es neue Tickets kategorisiert, das Problem zusammenfasst und relevante Lösungen vorschlägt, die auf ähnlichen, in der Vergangenheit bearbeiteten Problemen basieren.

– Effie AI Summarizer steigert die Produktivität des IT-Supports durch die automatische Erstellung von Zusammenfassungen von Gesprächen mit Anwendern und füllt im voraus Tickets mit relevanten Informationen wie Titeln und Problembeschreibungen aus.

# Für Endbenutzer #

– Effie AI Chatbot Effie AI bietet sofortige Hilfe bei Problemen und Fragen. Der Chatbot ist ein freundlicher, sachkundiger Assistent, der die Nutzer bei der Lösung von Problemen unterstützt, ohne dass sie ein Ticket erstellen oder auf einen menschlichen Mitarbeiter warten müssen.

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Plattform, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU-Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Schweden und Polen. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

Firmenkontakt

Efecte Germany GmbH

Moritz Wegemund

Fürstenriederstrasse 279a

81377 München

+49 89 / 741 203 43



https://www.efecte.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 / 3127338



https://textstore.de

Bildquelle: Efecte