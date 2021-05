EDE & EMMA erfolgreich platziert

SPREEFREUNDE stellen Studios für Digital-Events vor

Die Berliner Live-Kommunikationsagentur SPREEFREUNDE hat bereits im vergangenen Jahr EDE & EMMA als Lösungen zur Realisierung digitaler Events vorgestellt und Anfang 2021 um verschiedene Paketlösungen ergänzt. Diese Lösungen ermöglichen eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Angeboten für die Planung und Durchführung von Digital-Events und sorgen für Transparenz in diesem Segment. Nun ergänzen die SPREEFREUNDE die Packages noch durch eine Auswahl verschiedener Studios, die sich für Projekte á la EDE & EMMA besonders empfehlen.

„EDE“ steht für Emotional Digital Events und „EMMA“ für Emotional Moments Much Appreciated. Jetzt haben die SPREEFREUNDE Studios in München und Hamburg im Portfolio, in denen sich EDE & EMMA in Verbindung mit den kürzlich vorgestellten Paketlösungen zur Realisierung aufmerksamkeitsstarker Digital- und Hybrid-Events umsetzen lassen. Auch an den Standorten Berlin, Frankfurt und Düsseldorf gibt es EDE Studioangebote. Den gängigen Anforderungen an die Hygiene für Kunden, Crew und Teilnehmer werden alle Studios gerecht.

Dazu zählt das EDE MÜNCHEN STUDIO. Fest installiert und damit sofort startklar gibt es 1.200 Quadratmeter Bühnen- und Veranstaltungsfläche sowie eine 600 Quadratmeter große LED-Wand – europaweit die größte ihrer Art. Im EDE MÜNCHEN STUDIO stehen verschiedene Raumlösungen zur Verfügung unterschiedlicher Größe zur Verfügung, die sich separat oder kombiniert nutzen lassen – zum Beispiel für ein zweites Set-up oder Breakout-Rooms.

Im EDE Studio in Hamburg sind ebenfalls digitale Produktionen unterschiedlicher Größen und Formate möglich – live oder pre-recorded. Das Studio in der Hansestadt ermöglicht Corporate-Events ebenso wie die Produktion von Musikvideos, gestreamten Shows oder Werbeaufnahmen. Im EDE HAMBURG STUDIO gibt es eine 360 Quadratmeter große Studiofläche. Sie ist unter anderem mit einer 90 qm großen und gecurvten LED-Wand, LEDs am Boden und der Decke, verschiedenen Kamerasystemen, Medien-Servern, In-Ear Audio Monitoring und umfangreichem Scheinwerfer-Equipment ausgestattet.

Die Preisgestaltung ist transparent. Ein Full-Service-Package lässt sich ab 9.999 Euro in der Kategorie Standard und ab 19.999 in der Kategorie Medium pro Produktion ordern.

Technische Unterstützung erhalten die Live-Kommunikationsprofis bei der Umsetzung digitaler Events durch die Production Resource Group (PRG) als Preferred Partner. Das Unternehmen gilt weltweit als einer der führenden Anbieter für die technische Ausstattung und Produktion von Events.

Bildunterschrift: Streaming-Event (Foto: PRG)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH aus Berlin zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche in Berlin und wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet. Das 20-köpfige-Team aus Designern, Strategen, Event-Managern, Planern und Künstlern entwickelt jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte. Zum Leistungsspektrum der Kommunikationsprofis gehören Corporate Events und -Brandings ebenso wie Digital- und Hybridevents, Messestände, Roadshows, Showrooms und Markenpositionierungen.

