EDE & EMMA bekommen ihre eigene Homepage

SPREEFREUNDE fokussieren das digitale Eventangebot als Sub-Marke

„EDE“ und „EMMA“ haben jetzt ihren eigenen Markenauftritt mit der Website www.ede-emma.com erhalten, auf der die Berliner SPREEFREUNDE ihre Services für die Umsetzung von Digital-Events fokussieren. „EDE“ steht für Emotional Digital Events und „EMMA“ für Emotional Moments Much Appreciated. Beide Lösungen zur Umsetzung digitaler Events entwickelten die Spreefreunde 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise und den daraus resultierenden Marktveränderungen in der mittelfristigen und langfristigen Zukunft.

Mit „EDE“ liefern die Kreativen von der Spree eine 360° Eventlösung, die als „Schweizer Taschenmesser“ für Digital- und Hybrid-Events angelegt ist. Die Full-Service-Packages mit eigener Eventplattform können im Studio oder auch in einer Wunschlocation stattfinden und lassen sich ab 9.999 Euro pro Produktionstag buchen. „EDE“ verfolgt das Ziel, die Teilnehmer emotional zu binden – mit überraschendem Live-Content, mitreißenden Music-Acts sowie zeitaktuellen Digital-Komponenten.

Zu den Erstnutzern von „EDE“ zählt ein deutscher Automobilhersteller, der die praxisgerechte Lösung im Juni vergangenen Jahres für ein Projekt mit mehreren tausend Teilnehmern anwendete. Inzwischen bekam „EDE“ zahlreiche Einsätze in den Bereichen Medien, Automotive und High Technologies.

„EMMA“ ist ein weiteres digitales Event-Format der SPREEFREUNDE in der Economy-Klasse. „EMMA“ kombiniert ein Netzwerk von Künstlern, Musikern, Prominenten und Kreativen für hybride Erlebnisse. Teilnehmer bekommen zum Auftakt eine persönliche Botschaft in Form einer schicken Box an die Haustür oder an den Arbeitsplatz geliefert. Sie enthält ein stimulierendes Element und ein Ticket für die geplante digitale Veranstaltung inklusive der Eventkoordinaten.

Für die Realisierung und das Streaming ihrer Formate hält die Berliner Agentur mehrere Studio-Locations in Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt mit Premium-Ausstattung vor, die sich auf Kundenwunsch weiter individualisieren lassen und grundsätzlich eine sichere soziale Distanzierung für Kunden, Crew und Teilnehmer gewährleisten. Das Studioangebot wird kurzfristig auch am Standort Berlin ausgebaut.

Unterstützt werden die Live-Kommunikationsprofis bei der Umsetzung digitaler Events durch die Production Resource Group (PRG) als Preferred Partner. PRG gilt weltweit als einer der führenden Anbieter für die technische Ausstattung und Produktion von Events.

Bildunterschrift: SPREEFREUNDE Digital Event Production (Foto: Robert Schlesinger)

Die SPREEFREUNDE Live Com aus Berlin zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet. Das 20-köpfige-Team aus Designern, Strategen, Event-Managern, Künstlern, Programmierern und weiteren digitalen Experten entwickelt jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte. Zum Leistungsspektrum der Kommunikationsprofis gehören Corporate Events und -Brandings ebenso wie Digital- und Hybridevents, Messestände, Roadshows, Showrooms und Markenpositionierungen.

Marienburger Straße 16

D-10405 Berlin

Ansprechpartner: Tim Krannich, Geschäftsführer

Tel.: +49 (0) 30 555 740 60

tim@spreefreunde.com

Internet www.spreefreunde.com