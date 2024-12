Ectus 82. AG: Auftrag für Sanierung der Residenz der Botschaft von Äquatorialguinea in Berlin

Die Ectus 82. AG hat am 27.11.2024 den Generalübernehmervertrag mit der Botschaft von Äquatorialguinea unterzeichnet und übernimmt die Planung und Sanierung ihrer ehemaligen Residenz in Berlin. Das Haus aus dem Jahr 1936, das im Zuge der Olympischen Spiele gebaut wurde, wird modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche von ca. 516 Quadratmetern und beinhaltet umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen.

Im Zuge der Kernsanierung des Objektes werden bestehende Wasserschäden beseitigt und die betroffenen Bereiche professionell getrocknet. Ein wesentlicher Bestandteil der Sanierung ist die Erneuerung des Daches, inklusive der Integration eines Flachdachbereichs zur Installation von Hybridkollektoren, die sowohl der Energiegewinnung als auch der effizienten Wärmerückgewinnung und Kühlung dienen.

Die Fassade der Residenz wird nach den neuesten energetischen Standards gedämmt, und der Sockelbereich des Gebäudes erhält eine Perimeterdämmung zur weiteren Verbesserung der thermischen Effizienz. Darüber hinaus wird die Heizungsanlage vollständig erneuert und durch eine moderne Heiz- und Kühlungsanlage ersetzt, die von einer geothermischen Anlage und Hybridkollektoren unterstützt wird. Ziel ist es, das Gebäude energetisch autark und emissionsfrei zu modernisieren.

Zu den Maßnahmen im Innenbereich gehören die hochwertige Ausstattung der Bäder mit neuen Fliesen und Sanitärobjekten sowie die Erneuerung der Bodenbeläge in allen Räumen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, einen einheitlichen und modernen Look zu gewährleisten.

Die Ectus 82. AG übernimmt die gesamte Planungsleistung, einschließlich der Erstellung der Grundrisse. Auch die Außenanlagen werden neu gestaltet, was zur ökologischen Aufwertung des Grundstücks beiträgt und die Nutzungsmöglichkeiten des Außenbereichs verbessert.

„Wir sind stolz darauf, dieses anspruchsvolle Projekt im Herzen Berlins durchführen zu dürfen. Unser Ziel ist es, durch sorgfältige Planung und hochwertige Ausführung aller Bauarbeiten die Lebensqualität der zukünftigen Bewohner erheblich zu steigern und den Energieverbrauch signifikant zu reduzieren“, sagte Philip Schöntag, Vorstand der Ectus 82. AG.

Im März werden drei Absolventen der technischen Hochschule aus Äquatorialguinea das Projektteam verstärken, um wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln und das Wissen weiterzugeben.

Über Ectus 82. AG: Die Ectus 82. AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Bau und Sanierung mit langjähriger Erfahrung in der Durchführung anspruchsvoller Bauprojekte. Unser Fokus liegt auf nachhaltigen und energieeffizienten Lösungen, die sowohl funktionell als auch ästhetisch überzeugen.

Die ECTUS 82. AG wurde im letzten Jahr gegründet, um das Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe um das Angebot als Generalübernehmer zu erweitern. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich die Unternehmensgruppe kontinuierlich entwickelt und sich durch Qualität und Zuverlässigkeit einen Namen gemacht. Ein wichtiger Meilenstein war die Gründung der T1949 GmbH, die mit notwendigen Lagerkapazitäten, Logistik und Fachpersonal ausgestattet ist und dem Unternehmen die Etablierung als Generalunternehmer ermöglichte.

Die ECTUS 82. AG verfügt über ein erweitertes Team aus Architekten und TGA-Planern, das es dem Unternehmen ermöglicht, schlüsselfertige Bauvorhaben inklusive Entwicklung und Planung anzubieten. Für die Jahre 2024/2025 plant die ECTUS 82. AG ein Bauvolumen von ungefähr 11.600 m² BGF, was einem Wert von 21 Mio. Euro entspricht.

Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie steht die Unterstützung der Kunden in allen Phasen ihrer Bauprojekte, von der Konzeption bis zur Realisierung. Durch qualifizierte Beratung und effiziente Zusammenarbeit stellt das Unternehmen sicher, dass Projekte termingerecht und budgetkonform abgeschlossen werden. Als Generalübernehmer und Projektentwickler bietet die ECTUS 82. AG umfassende Dienstleistungen im Bereich Architektur und Bau aus einer Hand an.

