ECSIPC kündigt neue Smart-Retail-, öffentliche Terminal- und industrielle, intelligente Automationslösungen auf der Computex 2023 an

Einschließlich neuer LIVA Z5 Plus-Serie, Motherboards und 360 kW Commercial EV Dual-Output DC Smart-Charger

Taipeh, Taiwan, 18. Mai 2023 – ECS Industrial Computer Co., Ltd., (ECSIPC) freut sich, seine Teilnahme an der Computex 2023 bekannt zu geben. Als Anbieter von Komplettlösungen wird ECSIPC eine breite Palette umfassender neuer Produkte für intelligenten Einzelhandel und Automation, Informationskioske und Lotterieterminals präsentieren, einschließlich der LIVA Z5 Plus Mini-PC-Serie sowie der Motherboards B760H7-M8 und Q670H7-IS1. ECSIPC wird seine umfassenden Smart-Ladelösungen wie AC-Ladegeräte für die Heim- und kommerzielle Nutzung sowie DC-Ladegeräte mit 360 kW DC-Leistung ausstellen, die für die direkte Bereitstellung in kommerziellen und Unternehmungsanwendungen gedacht sind.

Besuchen Sie ECSIPC vom 30. Mai bis 2. Juni 2023 im Taipei Nangang Exhibition Center, Taipeh, Halle 1, 4F, am Stand Nr. L0317a.

Neue LIVA Z5 Plus Serie von Mini-PCs für intelligente Einzelhandelslösungen

Bereit für kommerzielle Selbstbedienungskioske mit digitaler Beschilderung, ECSIPC wird neue LIVA Z5 Plus und LIVA Z5E Plus Mini-PCs auf der Computex 2023 einführen. Aus einem vollständig automatisierten Selbstbedienungskiosk, der mehrere 4K-Displays enthält, können Besucher ihren Bubble Tea aus einem Getränkemenü auswählen, Bestellstatus und Verkaufsaktionen anzeigen, alles mit einem einzigen LIVA Z5 Plus. Diese modernen Mini-PCs können bis zu vier 4K-Monitore gleichzeitig ansteuern. Mit einem Embedded Intel® Core™ I-Prozessor der 13. Generation bietet es eine äußerst leistungsfähige Performance bei minimalem Stromverbrauch. Umfangreiches I/O ist verfügbar, und die Speicheroptionen umfassen eine superschnelle M.2 2280 PCI-E NVMe Gen-4×4 SSD sowie Option auf 2,5-Zoll-SATA SSD (Z5E Plus). Die Konnektivität umfasst zweimal 2,5 GbE mit der Option von Intel VPro® und Wi-Fi 6-Konnektivität, die eine Netzwerkleistung mit mehreren Gigabit bietet.

Hochleistungsmotherboard für Informationskioske & öffentliche Terminals

Das neue B760H7-M8 wurde für öffentliche Anwendungen wie Informationskioske und Lotterieterminals entwickelt und bietet eine hohe Leistung sowie featurereiches I/O, sodass es ein solides Rückgrat für auffällige Designs mit einer Reihe von Touchscreens, Tasten, Schaltern und lebendige Beleuchtung bietet. Das Motherboard unterstützt Intel® Core™ I-Prozessoren der 13. Generation und superschnellen DDR5-Speicher, verwendet 100% Festkondensatoren für hohe Stabilität und langen Lebenszyklus. Erweiterte 3D-Grafik kann über eine Grafikkarte im PCI-Express 5.0 16x-Steckplatz hinzugefügt werden. Zu den Speicheroptionen gehören zwei ultra-schnelle M.2 NVMe SSD PCI-E 4×4 sowie vier SATA-Anschlüsse.

Kompaktes industrielles Motherboard für intelligente Auto-Testausrüstung und autonome mobile Roboter

Das ECSIPC Q670H7-IS1 Motherboard ist ideal für die Automatisierungsintelligenz in industriellen Anwendungen wie Smart Auto Test Equipment und autonome, mobile Roboter (AMR). Es unterstützt Intel® Core™ I-Prozessoren der 13. Generation und einen PCI-Express 5.0 16x-Steckplatz für Hochleistungs-GPU- oder FPGA-Karten, die für KI/ML-Verarbeitung bereit sind. Dieses kompakte Mini-ITX-Motherboard ist ideal für kleinen Raum. DDR5-Speicher mit bis zu 128 GByte, superschnelle M.2 NVMe PCI-E 4×4 und SATA SSDs sind verfügbar. Die Konnektivität umfasst zweimal Ethernet-, Wi-Fi/BT- und sogar LTE/5G-Module. Legacy COM RS232/422/485 stehen zur Unterstützung einer Vielzahl von Schnittstellen industrieller Geräte zur Verfügung.

360 kW Commercial EV Dual-Output DC Smart-Ladegerät

ECSIPC unterstützt das weltweite Wachstum von Elektrofahrzeugen und führt ein smartes DC-Ladegerät ein, das mit einer Dual-Ausgabe von bis zu 360 kW (400A Max, 480 V, 3-Phasen) beeindruckt. Diese komplette, schlüsselfertige Lösung bietet superschnelle Ladegeschwindigkeiten für kommunale Parkhäuser, gewerbliche Flottenbetreiber, Automobilhändler, EV-Infrastrukturbetreiber und Dienstleister sowie Service-Stationen an Schnellstraßen.

Es verfügt über ein integriertes digitales Display, mit dem sich Statusinformationen leicht erkennen lassen und das sogar Werbemöglichkeiten für öffentliche Betreiber sowie ein integriertes PCI-PTS-Zahlungssystem ermöglicht, das Tap-to-Pay über sicheren Internetzugang erlaubt. Die Ladeschnittstelle entspricht CCS2, OCPP 1.6 JSON-Standard und ISO 15118. Das Smart-DC -Ladegerät integriert sich in die ECSIPC -Managementplattform und ermöglicht es Betreibern, Systemintegratoren und kommerziellen Kunden, die Ladestation bequem aus der Ferne zu steuern.

ECS Industrial Computer Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft, die 2022 von Elitegroup Computer Systems, bekannt als ECS, gegründet wurde. ECSIPC konzentriert sich auf Produkte für vertikale Industrieanwendungen, die Lösungen mit höherer Betriebseffizienz und höherem kommerziellen Wert schaffen, indem unser eigenes globales Servicenetzwerk mit bestehenden Ressourcen und Kanälen kombiniert wird für maximale Synergie. Besuchen Sie http://www.ecsipc.com, um mehr zu erfahren.

