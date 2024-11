EcoVadis ist Lead Partner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2024

Als ausgewählter Lead Partner unterstützt EcoVadis die siebzehnte Ausgabe des renommierten Awards, der jährlich Unternehmen auszeichnet, die vorbildhaft und engagiert die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft vorantreiben.

EcoVadis, die führende Plattform für Nachhaltigkeit und Engagement für globale Lieferketten, freut sich, die Lead Partnerschaft für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 bekanntzugeben. Die Auszeichnung wird jährlich von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben.

Der DNP prämiert wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft. Die Auszeichnung orientiert sich dabei an den Zielen der Agenda 2030. Als wesentliche Transformationsfelder stehen als Preiskategorien Klima, Ressourcen, Natur, Wertschöpfungskette und Gesellschaft im Fokus. Der Preis will die wichtigen Akteure zur Transformation motivieren, Partnerschaften inspirieren und Vorbilder der Transformation aufzeigen. Mit sechs Wettbewerben und 3.000 Gästen zu den Abschlussveranstaltungen ist er der umfassendste Preis seiner Art in Europa.

„Wir freuen uns sehr, den DNP als Lead-Partner zu unterstützen und damit die Bedeutung nachhaltiger Lieferketten für die benötigte Transformation zu unterstreichen. Die Anforderungen an Unternehmen in Bezug auf ihre Beschaffung wachsen von allen Seiten und die Herausforderungen nehmen zu. Wir sehen jedoch auch immense Fortschritte und kontinuierliche Verbesserungen, die unsere Kunden und ihre Lieferanten weltweit vorantreiben. Der DNP bietet eine tolle Möglichkeit für Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit in der Lieferkette engagieren, ihre Bemühungen zu präsentieren und andere damit zu inspirieren,“ sagte Co-Founder und Co-CEO Pierre-Francois Thaler.

2021 wurde EcoVadis in der Kategorie „Wertschöpfungskette“ mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Als Lead Partner des DNP 2024 trägt EcoVadis in diesem Jahr dazu bei, für den DNP ein hohes Niveau von Assessment und Juryarbeit sowie eine professionelle Organisation von Kongress und Preisverleihungen zu unterstützen. Darüber hinaus wird EcoVadis als Co-Host das TransMission-Format „Wertschöpfungskette“ im Rahmen des Kongresses mitgestalten.

„Der DNP zeichnet Unternehmen für ihre vorbildliche Leistung aus. Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsexzellenz begleitet sie EcoVadis, sei es im eigenen Unternehmen oder in der Lieferkette. Daher freuen wir uns sehr, dass EcoVadis den DNP in diesem Jahr als Lead Partner unterstützt.“, sagte Stefan Schulze-Hausmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis.

Mit der Mission, alle Unternehmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen, arbeitet EcoVadis weltweit mit mehr als 145.000 Unternehmen aus 220 Branchen und 180 Ländern zusammen, um die Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern und positive Auswirkungen zu fördern. Zu den mehr als 1.200 globalen Einkaufsorganisationen, die die EcoVadis Lösungen zur Überwachung und Verbesserung ihrer Lieferketten nutzen gehören führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, Bridgestone, BASF und JPMorgan. Darüber hinaus unterstützt EcoVadis 12 globale Brancheninitiativen und hat in dieser Woche in Zusammenarbeit mit der Association of Beverage Machinery Industry (ABMI) den Start der neuen IMPackT Initiative der Verpackungsindustrie bekannt gegeben. Um den Impact zu beschleunigen, arbeitet EcoVadis kontinuierlich an der Erweiterung und Verbesserung seines Lösungsportfolios und hat in diesem Zuge erst kürzlich den Workers-Voice-Anbieter Ulula übernommen. Eine weitere Talentakquise zur Skalierung der Product Carbon Footprint-Lösung steht kurz bevor.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Mit globalen, vertrauenswürdigen und umsetzbaren Bewertungen vertrauen Unternehmen jeder Größe auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 220 Branchen und 180 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 130.000 Unternehmen, die die EcoVadis-Ratings, Tools für das Risiko- und CO2-Management und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr auf https://ecovadis.com/de, X oder LinkedIn

Bildquelle: EcoVadis