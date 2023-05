ECM-Tour 2023: ELO Digital Office stellt neue Digitalisierungsplattform live vor

ELO ECM-Tour 2023 mit sechs Stopps in ganz Deutschland:

Stuttgart, 17.05.2023 – Der Stuttgarter Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office startet seine alljährliche ECM-Tour am 15. Juni mit einem Halt in Potsdam. Am 29. Juni folgt Fürth und am 12. Juli ein Tourstopp für Business Partner in Heidenheim. Ende August wird die Reihe in Hamburg (30.08.) fortgeführt. Die beiden abschließenden Stopps finden in der letzten Septemberwoche in Essen (26.09.) und Dreieich (28.09.) statt. Besonderes Augenmerk wird auf die neue Long-Term-Support-Version der ELO ECM Suite gelegt, die mit einer neuen technologischen Basis sowie zahlreichen neuen Features punktet. Besucher dürfen sich auf Digitalisierungs-Know-how, Workshops, Best-Practice-Erfahrungsberichte und einen interaktiven Vortrag des GoBD-Mitverfassers und Steuerexperten Dirk-Peter Kuballa freuen.

Die Teilnehmer erhalten durch die Veranstaltungsreihe die Möglichkeit, tiefer in das Thema der Digitalisierung von Unternehmensprozessen einzutauchen und neue Ansätze zur Realisierung ihrer Digitalisierungsprojekte zu entdecken. Die neue Version der Basissoftware ELO ECM Suite ist eine Digitalisierungsplattform auf neuestem technologischen Fundament, mit dem Projekte noch schneller und flexibler umsetzbar sind.

Darüber hinaus legen die ELO Experten ein weiteres Augenmerk auf die Ablösung der Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS classic, die seitens DATEV abgekündigt wurde und nur noch bis Ende des Jahres nutzbar ist. ELO for DATEV ist dezidiert als Nachfolgeprodukt für DATEV DMS classic entwickelt worden. Mit der engen Anbindung an die Rechnungswesen-Programme der DATEV erhalten Kunden somit eine optimale Lösung für die digitale Archivierung ihrer Belege. Beim Tourstopp in Potsdam stehen die IT-Verantwortlichen der Berliner Philharmoniker auf der Bühne, um über das erfolgreiche Implementierungsprojekt im Zusammenhang mit ELO for DATEV zu berichten. Der Reinigungsdienstleister Rahmer wird in Fürth ebenfalls seine Erfahrungen mit ELO for DATEV präsentieren.

Zu den weiteren Highlights zählen vorkonfigurierte Softwarelösungen für das Rechnungs-, Wissens- oder Vertragsmanagement, das Weiterbildungs- und Bewerbermanagement bzw. die digitale Personalakte sowie Lösungen für das Besucher- und Sitzungsmanagement. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte über Weiterentwicklungen rund um die Integration in Microsoft 365 und andere Drittsysteme, wie ERP- und CRM-Systeme.

Abgerundet wird das umfangreiche Veranstaltungsprogramm von einer Fachausstellung beteiligter Systemhäuser und IT-Dienstleister, die zum Austausch mit den Experten vor Ort einlädt.

„Die ELO ECM-Tour ist bereits seit vielen Jahren für uns von besonderem Stellenwert, weil wir hier die Möglichkeit haben, unseren Kunden und Interessenten unsere neuesten Produkte und Lösungen in ihrer Nähe vorzustellen. Nicht zuletzt deshalb stellt die Tour für alle Beteiligten einen wichtigen Fixpunkt im ELO Kalender dar,“ erklärt ELO CEO Karl Heinz Mosbach.

Weitere Informationen zu den einzelnen Tourstopps inklusive der Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.elo.com/ecmtour.