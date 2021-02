EAC Zertifizierung für Maschinen und Anlagen

Mit einem EAC Zertifikat wird dem Hersteller bestätigt, dass die Erzeugnisse mit den einheitlichen Technischen Regelwerken der Zollunion konform sind. Die Konformität wird mit einem EAC Zertifikat oder einer EAC Deklaration bestätigt. Ein EAC Zertifikat ist eine offizielle Bestätigung der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Übereinstimmung der Normen und ermöglicht den Export nach Russland und EAWU Staaten. Die Zertifizierung für Maschinen und Anlagen wird in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften für neu entwickelte und modernisierte Maschinen und Anlagen und deren Einzelteile durchgeführt. Durch die Technischen Regelwerke werden einheitliche Sicherheitsvorschriften an die Sicherheit von Maschinen und Anlagen und deren Einbauteile in der Eurasischen Wirtschaftsunion festgelegt. Die Technischen Regelwerke enthalten Sicherheitsvorschriften bzgl. Nutzungsdauer, Herstellung, Inbetriebnahme, Konstruktion, Transport, Lagerung und Entsorgung der Maschinen und Anlagen. Das Ziel der technischen Vorschriften ist der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und deren Eigentum in der Eurasischen Wirtschaftsunion.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Jegor Schatov // EAC Zertifizierungsspezialist

Das Unternehmen Inorms ist Ihr Ansprechpartner für die Abwicklung von allen Arten von EAC Zulassungen für die Exporttätigkeiten nach Russland und Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion. Wir realisieren für unsere Kunden alle notwendigen Exportunterlagen und bieten unseren Kunden eine professionelle Beratung und Unterstützung bei allen Exportfragen bezüglich Russland sowie den Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion. Für unsere Kunden erledigen wir sämtliche Normierungsaufgaben wie zum Beispiel Zertifizierung und Deklarierung für Russland und die Teilnehmerstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion. Durch unsere Tätigkeit ermöglichen wir unseren Kunden eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Exporte, welche eine Umsatzsteigerung in den osteuropäischen und eurasischen Märkten begünstigt. Unsere Kunden haben unterschiedliche Produkte und Ziele und gehören diversen Branchen und Industriezweigen an. Das eine haben sie aber gemein, sie genießen den Service von Inorms.

