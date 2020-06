Conrad Media LTD für eine geniale Marketingstrategie per E-Mail Newsletter

Lange Zeit galt das Betreiben des Marketing für das eigene Unternehmen über einen E-Mail Newsletter als veraltet und verstaubt. Gerade in Zeiten der erweiterten Digitalisierung und insbesondere durch Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. wurde dieser Aspekt zunehmen außer Acht gelassen. Das dass E-Mail Marketing Potenzial zu einer genialen Strategie zur Kundenbindung hat, zeigen wir Ihnen von Conrad Media LTD nachfolgend auf

In 7 Schritten zum erfolgreichen E-Mail Marketing

Die eigene Unternehmensmarketingstrategie auszurichten fällt oft nicht leicht. Möglichst sinnvolle Kanäle sollen genutzt werden, um effizient und erfolgreich zu agieren. Für einige Unternehmen galt das Newsletter-Marketing als nicht zu beachtender Faktor. Doch gerade über die Einbindung eines Newsletters erreichen Sie Ihre Kunden, halten den Dialog aufrecht und machen auf sich aufmerksam. Für einen erfolgreichen Newsletter gilt es, einige grundlegende Aspekte zu beachten. Conrad Media LTD erklärt Ihnen in 7 Schritten, wie Sie ein effizientes E-Mail Marketing für Ihren Erfolg betreiben.

1. Tipp: Planung des Inhalts und der Zielgruppe

Überlegen Sie sich hinsichtlich Ihres Newsletters eine Strategie. Welche Zielgruppe soll angesprochen werden, damit Sie dieser einen Mehrwert bieten? Sie sollten zu diesem Zweck eine Analyse Ihrer Zielgruppe vornehmen. Sie sollten Ihr Newsletter-Marketing so aufbauen, dass Sie Ihre Ziele verfolgen. Wichtig ist dabei, ob lediglich mehr Traffic erreicht werden soll, eine Kundenneugewinnung angestrebt wird oder aber Sie Ihre Marke stärken wollen.

2. Tipp: Die richtige Software

Effizienz ist auch in Sachen Newsletter-Versand eine wichtige Thematik. Nutzen Sie eine entsprechende Software, welche ohne großen Aufwand Ihre Newsletter zuverlässig versendet und anschließend auswertet.

3. Tipp: Das Interesse wecken

Bei einem Newsletter ist der erste Eindruck entscheidend. Überlegen Sie sich einen ansprechenden Betreff, um das Interesse zu wecken.

4. Tipp: Aktuelle Empfängerliste

Führen Sie eine Empfängerliste. Ohne diese ist kein Newsletter-Versand möglich. Beachten Sie aber bitte die Richtlinien der Datenschutzverordnung.

5. Tipp: Design mit Wiedererkennungswert

Passen Sie das Design Ihrem Unternehmen entsprechend an. Es zählen die Ästhetik und Übersichtlichkeit.

6. Tipp: Content ist Trumpf

Die Relevanz des Content spielt beim Marketing über den Newsletter mit die wichtigste Rolle. Bieten Sie einen echten Mehrwert.

7. Tipp: Qualität steht über Quantität

Setzen Sie bei Ihrer Newsletter-Marketingstrategie auf Qualität und versenden Sie nicht zu viele Mails hintereinander. Dies schreckt Kunden oftmals schnell ab.

Newsletter-Konzept für Ihren Erfolg

Mit einem gut strukturierten Konzept tragen Newsletter maßgeblich zu einem erfolgreichen Marketing bei. Conrad Media LTD hilft Ihnen Ihre E-Mail- Marketingstrategie zu erstellen.

