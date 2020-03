E-Books als Ostergeschenk

Verschenken Sie zu Ostern doch einfach mal ein E-Book. Das ist nun wirklich mal etwas anderes. Die heutige Technik macht es möglich. Auch ein E-Book lässt sich verschenken, genau wie ein gedrucktes Buch. Möglichkeiten sind Gutscheine oder eBookCards, die man über sehr viele Anbietern beziehen kann.

Buchtipps:

Der Schlüssel

Das Juwel der Zeit wurde gestohlen. Zwei Freunde werden in einen Strudel von Gut und Böse gezogen. Wird das Artefakt nicht zurückgebracht und aus den Klauen der Dunkelheit befreit, wird es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mehr geben. Alles wird im Nebel der Vergessenheit versinken. Gibt es eine Chance die Zeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen?

Blutige Brötchen

In einer deutschen Kleinstadt ist heute Morgen nichts mehr, wie es war. Ein dreifacher brutaler Mord erschüttert die Bevölkerung. Kommissar Weber und sein Assistent ermitteln in alle Richtungen. Die Journalistin Jutta Bremm eilt zum Tatort. Die Leser sollen alles aus erster Hand erfahren. Dabei nervt sie die Kommissare bisweilen sehr mit ihrer Fragerei, doch das kümmert Jutta nicht wirklich. Sie ist mit ganzem Herz Journalistin und ihre Leser kennen und wertschätzen sie …

Guten Appetit

In der schnelllebigen Zeit haben viele vergessen, was guter Geschmack ist. Das Fertigprodukt aus dem Supermarkt hat Saison. Dabei ist es so einfach, gesundes und nachhaltiges Essen zuzubereiten und seinem Körper etwas gutes zu tun.

Deshalb lassen Sie sich von den Rezepten aus diesem Buch inspirieren. Sie sind auch für Kochmuffel geeignet, da sie gut erklärt und nicht schwer nachzukochen sind. Die Ausrede „das ist viel zu schwer“ zählt nicht.

Als zusätzliches Bonbon gibt es einen literarischen Nachtisch und eine Schmunzelnachspeise.

Viel Spaß beim Nachkochen und Guten Appetit!

Vegetarisch für Jedermann

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

BE VEGGIE

„BE VEGGIE“ ist eine Zusammenstellung der beliebtesten vegetarischen Rezepte aus den Kochbüchern:

Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte, Vegetarisch für die ganze Familie und Vegetarische Weltreise.

Und ein paar brandneue Rezepte zum Ausprobieren gibt es zusätzlich.

Und damit es beim Kochen nicht zu langweilig wird, kommt der Humor auch nicht zu kurz.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Wenn der Sandmann die Albträume bringt

Für gewöhnlich bringt der Sandmann doch ruhigen Schlaf … Doch es gibt auch jene, die Albträume über dich streuen und Schlaflosigkeit verursachen. Du tauchst ein in Situationen, die sich vielleicht sogar ereignen könnten. Gibt es Dinge, die abseits unseres Wissens existieren? Geschichten, die zum Alb-Träumen einladen …

Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg

Glücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.

Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.

Kampfansage: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings

Fühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH?

Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an?

Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf.

Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können.

Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

