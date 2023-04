E-Bike Frühling bei AsVIVA mit 20% Rabatt Aktion und Urban Bike BC1

Dormagen, 20. April 2023 – Ob in der City oder auf der Radtour ins Grüne: AsVIVA E-Bikes bieten modernen Fahrkomfort in allen Bereichen. Vom 20 Zoll E-Klapprad-Klassiker B13 SF über das Citybike B15 bis zum neuen Urban Bike BC1 (wahlweise mit Riemenantrieb) sorgt AsVIVA im Bereich der E-Mobilität mit Qualitätskomponenten für leistungsstarke Zweirad-Kraftpakte. Vom 20. – 27. April 2023 bietet der E-Bike Hersteller aus Dormagen dafür jetzt eine Sonderaktion mit 20% Rabatt an. „Der Frühling hat uns wettertechnisch bisher zwar im Stich gelassen, aber wir möchten mit dieser Aktion die schöne Jahreszeit für alle einläuten, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sein möchten“, sagt Geschäftsführer Thorsten Weyers.

Frisch auf Lager ist deshalb auch der AsVIVA E-Klapprad-Bestseller B13 SF in weiß und grau. Das kompakte E-Bike für Job, City oder für unterwegs, lässt sich schnell und einfach falten und passt in Kofferraum, Wohnwagen-Stauraum oder auch mit in die Bahn. Mit einer Akku-Leistung von bis zu 100 km bietet das B13 ausreichend Power auch für anspruchsvolle Strecken.

Mit dem neuen AsVIVA Urban Bike BC1 erleben Sie den unkomplizierten und zuverlässigen urbanen Fahrstil: Das E-Bike aus dem Hause AsVIVA vereint die Fortschritte modernster Technik mit einem minimalistischen und besonders komfortablen Design. Der speziell angefertigte Gates Carbon Drive Riemenantrieb ist nicht nur wartungsarm und langlebig, sondern überzeugt durch ein leises und reibungsloses Fahrgefühl. Neben der innenliegenden Verkabelung sorgen der im Rahmen versteckte Akku sowie der in den Lenker integrierte Fahrradcomputer für eine schlichte Vollkommenheit des Urban Bikes. Mittels qualitativ verarbeiteter Komponenten und einem puristischen schicken Korpus fahren Sie auf einem leistungsstarken Hingucker durch die Straßen.

Key-Features des AsVIVA E-Bike Klapprad B13 SF (20 Zoll) – 2023

Bafang Hinterradmotor 250W

6 Gang Shimano Tourney / SIS RevoShift

Scheibenbremsen vorne und hinten

Leichter, ergonomischer Alurahmen

effizienter Samsung Cell 36V & 14 Ah Li-Ion Hochleistungsakku

H10 LED Beleuchtung vorne und hinten

Rücklicht mit integrierter Bremsleuchte

Rahmenschloss

Key-Features des AsVIVA E-Bike Citybike B15 (28 Zoll) – 2023

250W Bafang Hinterradmotor

7 Gang Shimano Tourney Kettenschaltung

Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten

Federgabel & ergonomischen Alurahmen

28 Zoll Alufelgen mit Schnellspannersystem

effizienter Samsung Cell 36V & 14,0 Ah Li-Ion Hochleistungsakku

H10 LED Beleuchtung vorne und hinten

Akku & Rahmenschloss

Key-Features des AsVIVA E-Bike Mountainbike BC1-B (28 Zoll) – 2023

250W Bafang Hinterradmotor

Riemenantrieb

Hydraulische Scheibenbremsen

Tretunterstützung bis 25 km/h

LED Vorder- & Rücklicht

effizienter Samsung Cell 36V & 10,5 Ah Li-Ion Hochleistungsakku

28 Zoll Reifen mit Grip- & Pannenschutz

Selle Royale Sattel