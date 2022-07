Intel® Core™ i5-1240P-Prozessor der 12. Generation (3,30/4,40 GHz, Cache: 12 MB )

der 12. Generation (3,30/4,40 GHz, Cache: ) Betriebssystem: Windows 10 Pro (Windows 11 Pro mit Downgrade-Facilitation)

Intel ® Iris ® X e -Grafik

Iris X -Grafik Display: 35,6 cm (14,0″) Entspiegeltes, sehr helles eDP™-Full-HD-IPS-Display mit LED-Seitenbeleuchtung und 16:9-Bildformat, Interne Auflösung: 1.920 x 1.080

Arbeitsspeicher: 8.192 MB , Maximale Erweiterbarkeit: 32.768 MB, Technologie: DDR4 RAM (3.200 MHz), SSD: 256 GB NVMe™ M.2 PCIe

, Maximale Erweiterbarkeit: 32.768 MB, Technologie: DDR4 RAM (3.200 MHz), SSD: 256 GB NVMe™ M.2 PCIe Akku: bis zu 9 Std. 10 Min (MobileMark™ 2018 mit Windows 11), Lithium-Polymer, 4 Zellen

(MobileMark™ 2018 mit Windows 11), Lithium-Polymer, 4 Zellen Konnektivität: Dualband-WLAN 802.11ax (Wi-Fi 6E) Intel®, Bluetooth® 5.2 Intel®; 1 x Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss, 2 x USB 3.2 (1× Unterstützung für USB-Sleep-and-Charge), 2 x Thunderbolt™ 4 USB 3.2-Anschluss (Typ C, 2. Generation) für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port , 1 x RJ45-Anschluss, 1 x Micro SD™ Kartenslot, 1 x HDMI 2.0

Drahtgebundene Kommunikation: Gigabit Ethernet LAN

Kamera: HD-Kamera mit KI-Kamera-Lösung (Dynabook Online Meeting Assist mitHintergrundweichzeichnung, Beleuchtungskorrektur und Gesichtszentrierung sowie Realtek® KI-Rauschunterdrückung) separatem Doppelmikrofon für Windows Hello und Intel® Authenticate inkl. Webcam Shutter Slider

Audiosystem: Integrierte Stereolautsprecher, optimiert durch DTS-Klangverarbeitung

Tastatur: Herabgesetzte rahmenlose Tastatur mit abgesetzten schwarzen Tasten und Hintergrundbeleuchtung

Zeigegerät: SecurePad™ (Glasoberfläche) mit Fingerabdruckscanner, Wake on Fingerprint

Farbe: Dark Tech Blue

Abmessungen: 323,6 × 220,6 × 17,9 mm

Gewicht: ab 1,46 kg

Sicherheitseinrichtungen: Supervisor Passwort, Benutzer Passwort, Advanced Encryption (TPM 2.0), Steckplatz für Kabelsicherung, Fingerabdruck-Lesegerät; SSD-Passwort auf Nachfrage

Garantie: 1 Jahr europäische Bring-In Herstellergarantie inkl. Vor-Ort Abholservice in Deutschland und Österreich bei Anmeldung der Reparatur an der Dynabook Notebook Hotline

UV inkl. MwSt.: ab 1.209,00 Euro

Intel® Core™ i7-1260P-Prozessor der 12. Generation (3,40/4,70 GHz, Cache: 18 MB )

der 12. Generation (3,40/4,70 GHz, Cache: ) Betriebssystem: Windows 10 Pro (Windows 11 Pro mit Downgrade-Facilitation)

Arbeitsspeicher: 16.384 MB , Maximale Erweiterbarkeit: 32.768 MB, Technologie: DDR4 RAM (3.200 MHz), SSD: 256 GB NVMe™ M.2 PCIe

, Maximale Erweiterbarkeit: 32.768 MB, Technologie: DDR4 RAM (3.200 MHz), SSD: 256 GB NVMe™ M.2 PCIe Akku: bis zu 9 Std. 16 Min (MobileMark™ 2018 mit Windows 11), Lithium-Polymer, 4 Zellen

UVP inkl. MwSt.: ab 1.479,00 Euro