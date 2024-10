Dusche für Abperleffekt versiegeln? iXtral repell ultra!

Oberflächenveredelung für Glas und andere Oberflächen made in germany

Dusche und Duschwand putzen? Fenster putzen? Wer macht das schon gern. Veredelte Oberflächen können Reinigungsintervalle verkürzen und die Reinigung erleichtern. Schmutzabweisender Abperleffekt einer Glasversiegelung kann dafür sorgen, dass Wasser und Schmutz an einer Oberfläche weniger stark anhaften. Ein Wundermittel, dass die Reinigung überflüssig macht, gibt es zwar noch nicht, aber ausgeklügelte Easy Clean Technologien können die Reinigung von Oberflächen wie Glas tatsächlich stark erleichtern. Die Firma iXtral forscht und entwickelt als deutsches Unternehmen seit Jahren an der Veredelung von Oberflächen.

iXtral® repell ultra ist ein modernes Reinigungs-System im Set mit dem Spezialreiniger und der Glasversiegelung. Anders als andere Hersteller setzt iXtral® vor der Versiegelung auf eine rückstandsfreie Reinigung der Glasoberfläche, um das unter dem Mikroskop raue Duschwand-Glas von Verunreinigung wie Kalk und Seifenrückständen sowie Fetten zu befreien. Danach wird die Oberfläche mit abgestimmten silanchemischen Komponenten auf Basis der iXtral® EASY CLEAN Technologie versiegelt. So entsteht eine deutlich glattere Glasoberfläche mit vergrößertem Kontaktwinkel und dem gewünschten Abperleffekt. In der Dusche verbleiben nach dem Duschen weniger Wassertropfen an der Duschwand zurück und das Abziehen des Glases geht einfacher von der Hand. Viele Kunden haben die Wirksamkeit von repell ultra gegen Kalkrückstände bestätigt.

Duschwänden und Duschkabinen aus Glas oder Acrylglas oder Badewannen haften schnell Schmutz und Kalk-Ablagerungen an. Die iXtral® Glasversiegelung stattet diese Flächen mit einer hauchdünnen adhäsiven Schutzschicht aus, die durch ihre sehr geringe Haftreibung Schmutz und Kalk abweist. Die schmutzabweisende Wirkung hält lange an. Mikrokratzer an Acrylglas Duschwänden werden versiegelt. Die Oberfläche erstrahlt in neuem Glanz.

Reinigung und Glasversiegelung der Dusche mit iXtral® repell ultra Glas-Versiegelung für einfacheres Reinigen von Duschwand, Duschkabine oder Badewanne ist einfach. Die Versiegelung (Sealer) wird nach Reinigung der Oberflächen (mit dem Cleanser) mit einem Papier-Tuch (auch Küchentuch) dünn aufgetragen. Danach nur kurz antrocknen lassen und leicht nachpolieren. Nach dem Reinigen und dem Versiegeln ist eine erneute Reinigung von Duschwand oder Duschkabine schneller und kraftschonender möglich, denn Schmutz wird nicht mehr so stark anhaften.

Die mit iXtral® repell ultra und EASY CLEAN Technologie behandelte Fläche weist bessere die adhäsive Eigenschaften durch einen größeren Kontaktwinkel >90 Grad auf. Deshalb entsteht eine superhydrophobe, abperlende Oberfläche, welche die Kalk- und Schmutzpartikel bindet. Die Schmutzpartikel haften damit viel schwerer an der Oberfläche an. Die Glas-Flächen im Badezimmer müssen nach der Versiegelung viel seltener gereinigt werden. Die Reinigung kostet weniger Kraft, weil Kalk- und Schmutzpartikel weniger stark an der Oberfläche anhaften. Durch die schmutzabweisende Wirkung benötigt man weniger Reinigungsmittel bei zukünftiger Reinigung der Duschwand oder der Duschkabine. Oft genügt ein gründliche Abspülen bei sanftem Druck mit einem weichen Mikrofaser-Putztuch.

iXtral® bietet Produkte professionelle Reinigung und Versiegelung mit Spezialisierung auf die Nutzung fortschrittlicher Easy Clean Technologien. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt iXtral® Reinigungsmittel, Glasversiegelungen und andere Oberflächenversiegelungen sowie Nanoversiegelungen. iXtral® Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.

