Durchblutung fördern bei Kittys Thai Massage Stuttgart

KITTYS THAIMASSAGE IN STUTTGART, ein Highlight für Jung und Alt.

Bereits der römische Philosoph und Politiker Seneca erkannte, dass Ruhe Leid mildert. Sich täglich ein paar Minuten Zeit für die Pflege des eigenen Körpers, Geistes und der Seele zu nehmen, ist somit jedem anzuraten. Gerade in stressigen Zeiten ist die wohltuende Entspannung einer Thaimassage ein Gesundheitsbrunnen der Superlative. Dabei geht es nicht einzig und allein darum, Erholung und Stille zu suchen, sondern ebenfalls den Körper zu revitalisieren. Im Mittelpunkt hier steht die Durchblutung, welche gefördert werden soll. Dies hat gleich mehrere physiologische Vorteile, die im Folgenden etwas näher erläutert werden.

Durchblutung fördern: die Thaimassage & ihre revitalisierenden Eigenschaften

Die Thai Massage, ein von der UNESCO anerkanntes kulturhistorisches Erbe, wurde geschichtlich betrachtet von buddhistischen Wandermönchen entwickelt. Neben verschiedenen indischen Einflüssen kommt hier ebenfalls der thailändische Charakter klar zum Ausdruck. Als Ganzkörpermassage bedient sich die Thai Massage Stuttgart verschiedenen Formen praktischer Anwendung, die physiologisch betrachtet mit Streck- und Dehnübungen aus dem Yoga sowie der Akupressur realisiert werden. Erholung verspricht das gesamte Ambiente sowie das sich Fallen lassen in die Ruhe und Entspannung wohltuender Klänge und Gerüche. Es wird demzufolge ebenfalls tiefenentspannend gearbeitet. Die psychologischen Aspekte einmal ausgeschlossen, wirken die Stress reduzierenden Maßnahmen positiv auf die geistige sowie körperliche Verfassung des Probanden.

Verschiedene Körperbeschwerden lassen sich somit hervorragend behandeln. Dazu sollte die Durchblutung zunächst etwas näher betrachtet werden. Unser Körper, der von Blutbahnen durchzogen ist, nutzt diese, um Nährstoffe, Mineralien sowie Sauerstoff in jede Gliedmaße zu transportieren. Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Stress und andere negative äußere Einflüsse sorgen dafür, dass sich die Kapillargefäße verengen, verstopfen oder gar verringern. Dem gilt es, mithilfe einer Massage in Stuttgart entgegenzuwirken. Diese fördert die Durchblutung und kann effektiv Schmerzen in den Gelenken lindern. Während die Druckpunktmassage die Blutzirkulation anregt, werden durch die Dehnungsübungen Muskeln und Sehne entspannt. Somit können ebenfalls Schmerzen im Rücken, dem Knie oder anderswo behandelt werden. Dies gilt ebenfalls für Kopfschmerzen, welche durch die Entspannung und Erholung während der Thaimassage in Stuttgart gelindert werden. Eine weitere praktische Anwendung ist die Thai Fußreflexzonen Massage, welche im Folgenden etwas näher erläutert werden soll.

Die Reflexzonentherapie steht im Mittelpunkt der Thai Fußreflexzonen Massage

Die Thai Fußreflexzonen Massage kann synonym als eine Reflexzonentherapie in Anbetracht gezogen werden. Diese wird nicht nur jedem Patienten oder jeder Patientin mit dauerhaft kalten Füßen empfohlen. Vielmehr verfolgt dieser Therapieansatz das Ziel, das Wohlbefinden des gesamten Körpers zu verbessern. Wie gelingt dies? Die Reflexzonentherapie nutzt das uralte Wissen, dass jedweder Körperteil sowie jedes Organ bildlich gesprochen auf der Fußsohle dargestellt werden kann. Die Zone, wo die Leistung und Entspannung des Gehirns abgebildet ist, befindet sich zum Beispiel im mittleren Zeh. Auf den großen Zehen beider Füße ist hingegen die Hypophyse zugegen. Diese reguliert die Hormondrüsen des Körpers und besitzt vielfältige Funktionen.

Am unteren Fußballen werden hingegen der untere Rücken und das Gesäß angesprochen. Die Thai Fußreflexzonen Massage in diesem Bereich ist Personen im Homeoffice oder Büromitarbeitern dringend zu empfehlen. Im mittleren Bereich der Füße werden wiederum innere Organe wie der Magen, die Nebenniere, Bauchspeicheldrüse und andere abgebildet. An der Außenseite der Füße hingegen Arm, Schulter und Ellenbogen. Mit einer Reflexzonenmassage können Sie nicht nur Körperbeschwerden in den jeweiligen Körperbereichen lindern, sondern ebenfalls präventiv Gesundheitsvorsorge betreiben. Für Fragen und Antworten zu diesem Thema steht Ihnen Kittys Thai Massage in Stuttgart jederzeit zur Verfügung.

