Durch dick & dünn: Dieses neue Dessous-Label liebt jeden Po

Neue size-inclusive Unterwäsche-Marke geht an den Start

Ob Poledance, Kickboxen, Fallschirmspringen oder einfach nur auf dem Schreibtischstuhl sitzen: wie quälend und nervend zwickende, scheuernde oder an den Oberschenkeln einschneidende Slips sein können, muss an dieser Stelle keiner Frau erklärt werden. Gründerin und Multiunternehmerin Toyah Diebel hat eine innovative Unterwäsche-Lösung an den Start gebracht. Ihr brandneues Label steht für absoluten Tragekomfort, minimalistisches Design, innovative Fasern und ikonische Farben. Für die erste Kollektion setzt die Gründerin auf zeitlose Basic-Underwear-Styles, die jede noch so extreme Bewegung mitmachen.

Knallige Farben in All Size

Mit den Modellen High Elastics, Hipster und Tangster launcht das Label seine erste Kollektion. Erhältlich sind die innovativen Schlüpper in den Größen XS bis XXXL in knalligen Farben wie Blazing Orange, Purple Haze, Laser Pink, Fizzy Blue oder dezentem Space Black. Neben Everyday-Panties gibt es im Programm auch Period Keeper – Periodenunterwäsche, in Design und Stoffauswahl bewusst zurückhaltend und unangestrengt ist.

Reduziertes Design

Die Gründerin setzt bei ihrer Kollektion auf Halt und Komfort für die Trägerinnen. Verspielte Stickereien, romantische Rüschen und Schleifchen sucht frau vergebens. Nervige und kratzende Waschanleitungen und Größenschildchen ebenso. Genau das war der Gründerin wichtig: „Es gibt zwar ein großes Angebot an Unterwäsche, aber ich selbst war nie richtig glücklich damit. Irgendwo hat es immer gekniffen, gezwickt oder es gab schlichtweg keinen Halt …“

