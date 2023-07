Dubai Maritime City – neue Immobilienprojekte

Anwa Aria bei Omniyat und Damac Harbour Lights

Anwa Aria von Omniyat

ist der neueste Wohnturm, der eine luxuriöse Kollektion von Studios bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen, Doppelhaushälften, Penthäusern und Podium-Stadthäusern bietet. In Dubai Maritime City gelegen, verbindet die exklusive Hochhausfassade das Leben am Meer mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer und die Skyline.

Die erstklassige Lage in Dubai Maritime City macht das Projekt zu einer perfekten Mischung aus urbanem Leben und einer friedlichen Umgebung am Wasser. Diese raffiniert gestaltete Halbinsel ist ein Leuchtturm mit nautischem Charme, der inmitten der Wahrzeichen der Stadt und des weiten Arabischen Golfs schimmert. Sobald Sie einen Fuß auf die Halbinsel setzen, betreten Sie einen Rückzugsort am Meer, der sowohl mit der geschäftigen Stadt Dubai verbunden als auch von ihr abgeschirmt ist.

Es ist die perfekte Mischung aus Stadtleben und Gelassenheit am Meer. Nach einem nur fünfminütigen Spaziergang entlang der Uferpromenade erreichen Sie das exklusive Kreuzfahrtziel Mina Rashid. Dieser pulsierende Ort bietet eine Fülle von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, so dass Sie alles, was Sie brauchen, direkt vor der Haustür haben. Ob Sie sich am Strand sonnen, den schwimmenden Yachtclub erkunden oder eine Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten genießen möchten, der Ort bietet seinen Bewohnern ein exklusives Reiseziel.

Hinter der luxuriösen Fassade verbirgt sich eine sorgfältig gestaltete Kollektion von Residenzen, bei denen Sie zwischen gemütlichen, geräumigen und luxuriösen bis hin zu superexklusiven Sky Residenzen wählen können. Jede der Einheiten besticht durch zeitgenössische Architektur mit anspruchsvoller Innenausstattung und erstklassiger Verarbeitung. Darüber hinaus sind diese exklusiven Wohnungen so konzipiert, dass sie viel Platz, natürliches Licht und einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Stadtlandschaft und das Meer bieten.

Das Wohnen am Wasser umfasst die ruhige Schönheit des Viertels, wo die Bewohner einen gemütlichen Spaziergang entlang der Promenade machen, den atemberaubenden Blick auf den Golf genießen und die erfrischende Meeresbrise erleben können. Erleben Sie den azurblauen Infinity-Pool mit Blick auf das Meer, mit einer Reihe von Lounge-Bereichen, Grillplätzen und Außenterrassen, wo Sie lebenslange Erinnerungen schaffen und den Horizont genießen können.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Kollektion von Apartments, Duplexen, Stadthäusern und Sky-Penthouses

– Hochhaus, das ein atemberaubendes Wohnerlebnis direkt am Wasser bietet

– Anbindung an das exklusive Kreuzfahrtziel Mina Rashid

– Perfekte Lage in Dubai Maritime City in Kombination mit einer ruhigen Umgebung am Wasser

– Bietet eine harmonische und ruhige Wohnumgebung, fernab von Hektik und Trubel

– Direkter Zugang zu unberührten Sandstränden, die sich perfekt für Entspannung und Freizeitaktivitäten eignen

– Ein schwimmender Yachtclub in der Nähe bietet die Möglichkeit, die luxuriösen Einrichtungen am Wasser zu genießen

Omniyat Anwa Aria bietet eine Reihe von exklusiven Optionen, um die Aussicht auf das Wasser und die Attraktionen des Ortes zu genießen. Tauchen Sie ein in die Welt des Luxus und der Freizeit mit exklusivem Zugang zu einem schwimmenden Yachtclub, Strandzugang, Einzelhandelspromenade, feinen Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten und vielem mehr. Tauchen Sie ein in einen Lebensstil voller Freizeit, Komfort und Eleganz, bei dem die Bewohner die Aussicht auf den Arabischen Golf genießen können.

Wichtigste Einrichtungen:

– Swimmingpool mit Meerblick

– Podium-Dachterrasse

– Yachthafen-Promenade

– Turnhalle

– Yoga-Studio

– BBQ-Bereiche

– Terrassen im Freien

– Kinder-Zentrum

– Einzelhandel im Erdgeschoss

– Parken

Der Omniyat Anwa Aria Tower befindet sich in der renommierten Dubai Maritime City, wo die Uferpromenade den Bewohnern einen fantastischen Lebensstil bietet. Die Halbinsel besticht durch ihre strategische Lage, die das urbane Leben nahtlos mit einem ruhigen Ambiente am Wasser verbindet. Eingebettet zwischen den Wahrzeichen der Stadt und dem Arabischen Golf, bietet diese erstklassige Lage einen harmonischen Rückzugsort von der geschäftigen Stadt und ist gleichzeitig mit ihrer pulsierenden Energie verbunden.

In der Nähe:

– 05 Minuten – Mina Rashid

– 10 Minuten – Jumeirah Beach Küstenlinie

– 10 Minuten – Renommierte Schulen

– 10 Minuten – Krankenhäuser in der Nähe

– 20 Minuten – Dubai Mall und DIFC

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Anwa Aria by Omniyat ist eine Masterplan-Entwicklung, die darauf ausgelegt ist, das Lebensgefühl in Dubai Maritime City zu verbessern und eine Vielzahl von Attraktionen und Freizeiteinrichtungen zu bieten. Durch die Kombination von sorgfältigem Design und durchdachter Architektur wurde ein ikonischer Hochhausturm geschaffen, dessen beeindruckende Fassade mit exklusiven Freizeiteinrichtungen ausgestattet ist. Mit seiner nahtlosen Integration in die umgebende Landschaft bietet das Projekt ein wahrhaft harmonisches Lebensumfeld, das Raum, Komfort und natürliche Schönheit maximiert.

Die Anlage bietet eine Reihe von erstklassigen Annehmlichkeiten, die Ihren Lebensstil verbessern und Ihnen endlose Momente der Entspannung und Erholung bieten. Freuen Sie sich auf einen Swimmingpool im Resort-Stil, ein hochmodernes Fitnesscenter, Spa- und Wellness-Einrichtungen und wunderschön angelegte Gärten. Genießen Sie den direkten Zugang zum Strand, wo Sie sich entspannen und die Sonne genießen können, während Sie den atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf genießen.

Der Omniyat Anwa Aria Tower bietet eine exklusive Auswahl an Studios mit Wasserblick, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments, 3-Schlafzimmer-Doppelhaushälften und eine begrenzte Anzahl von Stadthäusern und Penthäusern auf Podiumsebene. Alle Wohnungen in diesem Hochhaus sind mit modernsten Einrichtungen ausgestattet, die den Bewohnern einen ruhigen Lebensstil ermöglichen. Die Bewohner haben die Wahl zwischen eleganten Apartments, geräumigen Maisonette-Wohnungen, Garten-Stadthäusern und opulenten Design-Penthouses, die ein unvergleichliches Wohnerlebnis bieten.

Off Plan Immobilien Dubai —>> jetzt kaufen

Harbour Lights in Dubai Maritime City

ist ein 52-stöckiges Wohnprojekt von Damac Properties, das von de GRISOGONO entworfene Luxuswohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Meer bietet. Um den Bewohnern des Gebäudes eine einzigartige Perspektive auf Raffinesse und zeitgenössischen Stil zu bieten, wurde jede Wohnung in der Siedlung auf eine äußerst wunderbare und ansprechende Weise gestaltet.

Die Bewohner genießen ein außergewöhnliches Maß an Komfort und Ruhe aufgrund der großartigen Lage in Dubai Maritime City. Die Bewohner der Wohnanlage können die großzügigen Balkone nutzen, die zur Standardausstattung jeder Wohnung gehören, um das atemberaubende Stadtbild von Dubai zu genießen. Die saubere Luft und die natürliche Schönheit der Umgebung wirken belebend und belebend auf die Bewohner.

Die Anlage befindet sich in einem Gebiet der Stadt, das sehr gut angebunden ist, und bietet den Bewohnern daher einen einfachen Service. Die Bewohner des Viertels haben Zugang zu allem, was sie für ein angenehmes und bequemes Leben in der Gemeinde selbst benötigen.

Projekt-Highlights:

– Luxuriöse Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern

– Hochwertige Einrichtungen und Annehmlichkeiten

– Yachten und Strandbereiche mit Freizeitangeboten

– Ikonische Aussicht auf das Meer und die Strände

– Hervorragende Anbindung durch Hauptverkehrsstraßen

– Moderner Architekturstil und Hochhausbebauung

Finden Sie selbst heraus, wie die unvergleichliche Klasse und der Standard der Annehmlichkeiten von Damac Harbour Lights Ihre Gesundheit, Ihren Wohlstand und Ihre Lebensqualität verbessern können, indem sie Ihnen den bestmöglichen Komfort und die Bequemlichkeit garantieren.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Schwimmendes Restaurant

– Kinderspielplatz

– Gemeinschaftspodium mit Fitnessstudio

– Theater

– Galerien und Museen

– Einzelhandel und gehobene Gastronomie

Damac Harbour Lights befindet sich in Dubai Maritime City und bietet einen ruhigen Zugang zu den Freizeitgebieten und den Attraktionen der Meereszeit. Die Nachbarschaft und die Strandpromenade der Stadt sind ein eng verbundener Teil der Stadt, der seinen Bewohnern einen sehr guten Zugang zu einer Vielzahl der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bietet.

Die Adresse des Projekts befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer Reihe von renommierten Resorts und, Weltklasse-Einkaufszentren, Unterhaltungszentren, Restaurants, Fünf-Sterne-Hotels, und eine große Menge von zusätzlichen beliebten touristischen Destinationen in der Stadt.

Standort-Anbindung:

– Sheikh Zayed Road – 10 Minuten

– Internationaler Flughafen Dubai – 15 Minuten

– Stadtzentrum von Dubai – 20 Minuten

– Dubai Mall /Burj Khalifa – 20 Minuten

– Dubai Creek-Hafen – 20 Minuten

Harbour Lights by Damac Properties ist ein Hochhaus-Masterplan, der den Menschen erstklassige, luxuriöse Lebensräume bietet, in denen sie hoffentlich die besten Annehmlichkeiten und Einrichtungen genießen können.

Werden Sie Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft, die ihren Bewohnern eine stressfreie Umgebung bietet, in der sie einen stressfreien Lebensstil führen können. Hier, direkt am Strand, haben Sie Zugang zu einer Fülle von Einrichtungen wie nie zuvor.

Damac Harbour Lights bietet eine Reihe von Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Meer mit hochwertiger Innenausstattung. Die Innenräume jeder Wohnung in der Anlage wurden mit hochwertigen Oberflächen aufgewertet, und die Wohnungen selbst wurden mit klassischen Einbauten ausgestattet, die zu ihrer Schönheit und ihrem Reichtum beitragen.

Wohnung in Dubai kaufen

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.