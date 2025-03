DRPGroup präsentiert Weiterentwicklung der Nachhaltigkeits-App BOSS für Business Events

Nachhaltigkeitsziele effizient und effektiv in einer Anwendung verwalten

Die DRPGroup hat eine aktuelle Version ihrer Nachhaltigkeits-App BOSS vorgestellt. Die neue Version des leistungsstarken Tools berücksichtigt internationale Best Practices und ermöglicht es ihren Nutzern, ihre Nachhaltigkeitsziele effizient und effektiv in einer einzigen Anwendung zu messen und zu verwalten.

BOSS wurde von Experten entwickelt und basiert auf anerkannten internationalen Standards wie ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 20121 (Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen), GRI und B Corp. Das Tool kann sicherstellen, dass Unternehmen im Einklang mit internationalen Best Practices arbeiten.

Die neue Version von BOSS bietet für die Anwender eine umfassende Integration von strategischer Planung und zielgerichteten Maßnahmen für eine höhere Nachhaltigkeit ihrer Events, Messen und Roadshows. Die Nutzer können ihre Fortschritte in Echtzeit verfolgen, fundierte Entscheidungen treffen und die notwendigen Nachweise dokumentieren, um sich gegen Greenwashing-Vorwürfe schützen zu können. Das dynamisch aktualisierte Dashboard zeigt weiterhin Möglichkeiten zur Optimierung einer nachhaltigen Vorgehensweise auf und motiviert durch seine Ergebnisse Teams, selbst aktiv zu werden.

Die aktualisierte und verbesserte Anwendung bietet weitere Vorteile, darunter eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Usern erlaubt, die gesammelten Daten auf einfache Weise einzugeben und die gewünschten Module zur Messung und Dokumentation auszuwählen. Darüber hinaus unterstützt BOSS die Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen nach ISO 20121:2024 und kann den B Impact Assessment Score verbessern. BOSS ist auch nach ISO 27001 zertifiziert, was die höchsten Standards für den Schutz von Kundendaten gewährleistet.

Die erste Version von BOSS entstand bereits 2014, um alle Bereiche der Nachhaltigkeit in einem Tool zu vereinen, das in der Lage ist, Risiken, Auswirkungen und zielgerichtete Veränderungen zu messen. Dieses Tool wurde in den vergangenen zehn Jahren weiterentwickelt und verfeinert und enthält nun auch eine Dashboard-Gamification und einen Carbon Action Indicator. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verfeinerung der Anwendung ist BOSS nun in der Lage, Unternehmen der Kreativwirtschaft auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit noch stärker zu unterstützen. Welche Möglichkeiten die DRPGroup dafür sonst noch bieten kann, dokumentiert das brandneue Sustainability Charter der Agentur. Es dient als Leitfaden für umweltfreundliches und soziales Wirtschaften und definiert konkrete Maßnahmen zur Förderung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worcestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartnerin: Romy Nowak

Telefon: +49 (0)211 / 71 61 230

E-Mail: romy.nowak@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany