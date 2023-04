DRPG veranstaltet online Bitesize Talk zum Metaverse

Tiefe Einblicke ins Metaverse

Mit dem Bitesize Talk „Tiefer Blick ins Metaverse“ am 4. Mai 2023 um 11 Uhr will die DRP Group Einblicke in diese Technologie verschaffen und erörtern, was Unternehmen jetzt schon tun sollten, um rechtzeitig im Metaverse anzukommen. Dazu wird in dem Bitesize Talk mit einem Experten diskutiert, der die Reise ins Metaverse bereits hinter sich hat: Michael Gairing, CEO der Business Metaverse Plattform RAUM.

Vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Internationalisierung und Kollaboration liegen bereits jetzt die Vorteile einer frühen Akzeptanz für die metaverse Unternehmenskommunikation auf der Hand. Die rasante Entwicklung der Technologie zwingt Unternehmen, bereits jetzt zu agieren, um nicht zu spät dabei zu sein. Damit müssen sie sich fragen: Was ist unsere Metaverse Strategie? Wie muss man sich konkret eine effektive Anwendung in der Unternehmenskommunikation vorstellen? Was ist die Wertschöpfung? Wie kann ich mein Unternehmen jetzt auf etwas vorbereiten, das erst in ein paar Jahren breite Anwendung finden könnte?

Die DRPG Bitesize Talks sind eine Reihe inhaltsstarker Livestreams, bei denen Experten über die größten Herausforderungen diskutieren, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Die 30-minütigen Bitesize Talks konzentrieren sich auf Lösungen, Ratschläge und Best Practices. Zum Schluss können Teilnehmer ihre individuellen Fragen stellen, um vom Wissen und den Erkenntnissen der Speaker zu profitieren.

Teilnahme am Bitesize Talk „Tiefer Blick ins Metaverse“ ist kostenfrei, Teilnehmer melden sich für die Live-Übertragung unter live.drpg.events/login an.

DRP Group

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester, Belfast und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Irland, den USA und Deutschland vertreten.

