DRPG und Maritz Global Events präsentieren sich gemeinsam auf der IMEX 2023

Innovation-Lab nimmt zukünftige Event Herausforderungen und Lösungen in den Fokus

Die weltweit tätige Kreativagentur DRP Group (DRPG) und das amerikanische Experience-Design-Unternehmen Maritz Global Events präsentieren sich gemeinsam auf der IMEX in Frankfurt vom 23. Mai bis 25. Mai 2023 in Halle 8 mit einem gemeinsamen Messestand (Stand F690) und in Halle 9 mit ihrem Innovation-Lab (Stand 9011). Die IMEX Frankfurt bietet der globalen Meeting-, Event- und Incentive-Reisebranche die größte Messeplattform ihrer Art in Europa. Jährlich treffen sich hier mehr als 3.000 globale Meetingplaner und mehr als 2.500 Anbieter aus der ganzen Welt. Das kostenlose Weiterbildungsprogramm umfasst über 150 Seminare, praktische Workshops und Fachforen mit neuen Ideen, reichlich Inspiration, Einblicken und Innovationen.

Bereits 2021 hatten DRPG und Maritz Global Events die More Than Experience Alliance mit dem Ziel begründet, neu zu definieren, was einen Event auszeichnet und welchen Einfluss er auf Unternehmensziele haben kann. Zum Ergebnis gehört ein kombiniertes B2B-Angebot, um den Bedarf an Erlebnissen vom Design bis zur Ausführung und Messung des ROI in einer sich schnell verändernden Veranstaltungswelt zu decken.

Auf dem gemeinsamen Innovation-Lab im More Than Experience Theatre in Halle 9 sprechen die Experten beider Unternehmen mit den Teilnehmern über die Zukunft von Events und geben Brancheneinblicke für 2023 und darüber hinaus. Hier bekommen die Besucher der Frankfurter Leitmesse auch die Gelegenheit, mehr über eine neue Veranstaltungstonalität zu erfahren, über Schlüsselkonzepte, die die beiden Unternehmen in der Veranstaltungsbranche vorantreiben und über einige transformative Innovationen für sowohl Präsenzveranstaltungen als auch virtuelle, hybride und metaverse Eventformate.

Amy Kramer, Innovation Leader von Maritz Global Events, spricht in einem ihrer Beiträge zum Thema: „My Event Journey: Creating the Future Today“. Nick Fagan, Creative Technologist bei DRPG, will technologische Aspekte unter dem Titel „Technology… What you need to know to be in the know …“ erläutern und dabei auch auf die immersiven Audio-Möglichkeiten von Holoplot demonstrieren. Anita Howard, Gründerin des ICE Award, diskutiert mit Gästen das Thema „Making Sustainanbility second nature for corporate event planners“ und Leadership Experte Russel Soden widmet seinen Vortrag dem Thema: „Get to know your own voice…“. Er vermittelt ein Verständnis der „5 Voices“ – der fünf Führungsstimmen – hilft die eigene zu entdecken, zu stärken und sie effektiv einzusetzen.

Im interaktiven Format „Ladies‘ Choice!“ von Ben Goedebuure, Enterprise VP bei Maritz Global Events, laden zwei Frauen zwei Männer ein, miteinander zum Thema Vielfalt und Gleichstellung zu diskutieren Denn: Wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, sprechen Frauen und Männer immer noch oft über-, aber nicht miteinander.

Ausführliche Informationen zum gemeinsamen Messeauftritt von DRPG und Maritz Global Events und dem genauen Programm des Innovation Labs auf der Frankfurter IMEX 2023 gibt es unter https://morethanexperience.com/imex-frankfurt2023. Zudem ermöglicht DRPG tiefe Einblicke in das Thema Innovation und Technologie für bessere Kommunikationserlebnisse wie Expertenblogs, -interviews, und -podcasts unter https://lnkd.in/dG4WX6WN.

DRPG

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

Maritz Global Events

Maritz Global Events ist ein Unternehmen für Experience Design, das Veranstaltungen rund um den Globus kreiert. Als führendes Unternehmen der Branche konzentriert sich Maritz Global Events auf die Anwendung wissenschaftlicher Grundlagen und datengesteuerte Erkenntnisse, um außergewöhnliche Gästeerlebnisse auf Messen, Meetings, Incentives und Live-Events zu gestalten und zu realisieren. Motto: Maritz Global Events is like no other.

