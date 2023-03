DRPG macht Inklusion zum Planungskriterium von Events

Innovative Veranstaltungstechnik schafft neue Möglichkeiten für Inklusion

Inklusion bei Veranstaltungen bedeutet, dass Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen ausgegrenzt werden könnten, einen gleichberechtigten Zugang zu Erlebnissen, Ressourcen und Möglichkeiten erhalten. Alle Gäste sollen an einer Veranstaltung voll und ganz teilnehmen können. Jeder Besucher soll bestmögliche Erfahrungen machen, potenzielle Hindernisse sind daher frühzeitig zu beseitigen. Es ist somit im Vorfeld zu prüfen, was bestimmte Menschen an einer hundertprozentigen Teilhabe hindern könnte. Dies beziehen die Spezialisten der DRP Group (DRPG) in allen Schritten einer Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen mit ein. Neue Maßstäbe setzt dafür die eingesetzte Technologie.

Dafür hat das weltweit agierende Unternehmen für kreative Kommunikation mit Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland und den USA im Rahmen ihres letztjährigen DRPG Bigtalk neue Technologie von Holopolot vorgestellt. Auf der Consumer Live Expo des multinationalen Telekommunikationskonzerns BT kürzlich brachte DRPG die Technologie dann zum Einsatz bei der Produktion eines beeindruckenden 4D-Markenerlebnisses.

Holoplot Technologie unterstützt die Inklusionsumsetzung in akustischer Hinsicht auf besondere Weise, indem es unter anderem Sprache adaptiert. Dazu Nick Fagan, Creative Technologist der DRP Group: „Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, Audio- und Bildmaterial für Live-Veranstaltungen und virtuelle Events ins Rampenlicht zu rücken, und zwar sowohl für Teilnehmer, die die Sprache der Veranstaltung nicht sprechen, als auch für Gäste mit zusätzlichen Anforderungen an das Audioangebot. Dies beinhaltet eine unaufdringliche, aber sehr persönliche Begrüßung für den Teilnehmenden, die ihm zeigt, dass die Veranstaltung seine Anwesenheit als Individuum schätzt und bereit ist, in Technologie zu investieren, die sein Gesamterlebnis verbessert.“

Zahlreiche Faktoren tragen dazu bei, dass jeder Einzelne das Gefühl bekommt, dass er bei der Veranstaltung willkommen ist und geschätzt wird. Aus der Sicht von DRPG ist es unabdingbar, auf die individuellen Publikumsbedürfnisse einzugehen – egal, ob es sich um eine virtuelle oder Präsenz-Veranstaltung handelt. Nick Fagan: „Unabhängig vom Inhalt muss eine Botschaft immer ungehindert und ausnahmslos beim ganzen Publikum ankommen“.

Bei aufgezeichneten Inhalten sind geschlossene Untertitel unverzichtbar. Zu beachten sind aber auch Live-Untertitel oder Simultanübersetzungen, die mit den Sprechern auf der Bühne angezeigt werden. Eine weitere Anforderung entsteht daraus, wie Redner für Menschen mit zusätzlichen visuellen Bedürfnissen in Szene gesetzt werden können. Könnte beispielsweise das Skript eine kurze Beschreibung enthalten, was sie tragen und wie sie sich an diesem Tag präsentieren?

Neben dem Inhalt und seiner audiovisuellen Unterstützung ist die Darstellung auf der Bühne und der Leinwand beziehungsweise dem Screen relevant. Von der Auswahl der Redner bis zum grafischen Erscheinungsbild einer Veranstaltung sollte dem Inklusionsgedanken Rechnung getragen werden. Dies gilt nicht nur für die Personen, die in den Darstellungen, den Videoinhalten auf dem Bildschirm und den Rednern/Gastgebern selbst verwendet werden. Sie alle sollten das Publikum beziehungsweise die Zielgruppe widerspiegeln, die die Marke repräsentiert.

Zu prüfen ist weiterhin der Veranstaltungsort und seine physische Verfügbarkeit. Dabei ist mehr als nur der Zugang zu Rampen und Aufzügen zu berücksichtigen. In ihre Überlegungen schließen die DRPG-Spezialisten deswegen die gesamte Reise der Delegierten mit ein. Dies beginnt bei den Transportwegen zum Veranstaltungsort und endet bei den Parkplätzen. Wenn zum Beispiel der einzige Zugang für Rollstühle ein Serviceaufzug im hinteren Bereich des Veranstaltungsortes liegt, kann dieser Umstand das Erlebnis für die Delegierten erheblich beeinträchtigen. Eine klare Beschilderung ist ebenso unverzichtbar wie ein breites Spektrum an Verpflegungsmöglichkeiten, um alle Ernährungsgewohnheiten und -bedürfnisse zu berücksichtigen.

Bereits in der Konzeptphase ist die Nutzung von CRM oder einer internen Kommunikationsplattform für die Dokumentation empfehlenswert. Das bietet nicht nur einen ersten Anhaltspunkt für die gesamte Event-Marketing-Kampagne, sondern ermöglicht es auch, Anforderungen zur Barrierefreiheit und Inklusivität bei Veranstaltungen zu definieren, damit jeder Gast das Gefühl hat, bei der Veranstaltung willkommen zu sein und geschätzt zu werden.

