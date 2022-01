DRPG läutet 2022 mit Nachhaltigkeitstag ein

Weltweit tätige Agentur für kreative Kommunikation forciert Nachhaltigkeit

Die DRP Group (DRPG) ist in das neue Jahr mit einem Nachhaltigkeitstag gestartet. Das weltweit agierende Unternehmen für kreative Kommunikation mit einer deutschen Niederlassung rückte das Thema beim Team Kick-off für 2022 in den Fokus. An der hybriden Veranstaltung, die unter strikter Beachtung der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen in den unternehmenseigenen Studios im mittelenglischen Hartlebury/Worchestershire stattfand, nahm das 400-köpfige Team von DRPG überwiegend virtuell teil.

Im Jahr 2021 erhielt DRPG allein sechs nachhaltigkeitsbezogene Auszeichnungen. Dale Parmenter, Gründer und CEO von DRPG, nahm das als Anlass, die Teams an allen Standorten noch einmal persönlich auf das digitale Nachhaltigkeitsmanagementsystem des Unternehmens einzuschwören, mit dem Projekte und Veranstaltungen hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen bewertet werden können. Die gesammelten Daten werden verwendet, um die Entwicklung in den drei Säulen der Nachhaltigkeit zu erfassen. Das System begleitet DRPG außerdem bei der Überwachung der selbst gesetzten Ziele, bis 2025 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Dazu DRPG CEO Dale Parmenter: „Wir sind stolz auf unsere Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit. Als weltweit erste Agentur, die gemäß ISO 20121 und ISO 14001 zertifiziert wurde, arbeiten wir derzeit auch an der BCorp-Zertifizierung. Dieses Engagement belegt unser Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften bei der Umsetzung von Kundenprojekten in der gesamten Gruppe.“ Für das Jahr 2022 plant das im letzten Jahr in Großbritannien als „Agentur des Jahres“ ausgezeichnete Unternehmen, alle ISO-Normen und andere Ziele, die in der CSR-Charta festgelegt sind, zu erreichen und gleichzeitig das Unternehmen für die Anforderungen der Post-Covid-Phase aufzustellen.

Dale Parmenter sieht das als Aufgabe für alle Mitarbeiter: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zusammenarbeiten müssen, um den Willen zu gesellschaftlichen Veränderungen mit unternehmerischer Weiterentwicklung verknüpfen zu können. Das funktioniert nicht von oben herab. Unsere Mitarbeiter verfügen aber über das spezifische Wissen, um diese Wege zu gehen und ihren Kunden empfehlen zu können.“

Zu den Highlights beim Team Kick-off für 2022 zählte eine Schulung durch Sam Wilson, Geschäftsführerin von Syntiro Associates. Ihre Keynote vermittelte den Teammitgliedern viel Know-how, warum Unternehmen weitere Maßnahmen zum Wohle des Planeten und der Gesellschaft ergreifen müssen. DRPG und Sam Wilson verbindet bereits eine 15-jährige Partnerschaft, die 2012 zur gemeinsamen Initiative SAVE führte. Unter anderem entstand daraus ein Leitfaden, der Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil aller Events machen kann.

Veränderungen in puncto Nachhaltigkeit finden nicht nur bei den Kunden statt, sondern auch in den Köpfen der Mitarbeiter. Aus dem Nachhaltigkeitstag nahmen sie die Aufgabe mit, täglich Ideen zu dem Thema auszutauschen. Die Umsetzung dieser Nachhaltigkeits-Ideen wird dokumentiert, der Nutzen berechnet und dafür gibt es einen internen Award.

Bildunterschrift: Dale Parmenter und Sam Wilson (Foto: DRPG)

