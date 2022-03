DRPG gewinnt Haiilo als Neukunden

DRP Germany freut sich über New-Business-Erfolg

DRP Germany kann sich über einen weiteren Neukunden freuen. Ab sofort betreut die weltweit agierende Kreativagentur die Marke Haiilo. Seit 2020 ist die DRP Group (DRPG) mit Stammsitz in Großbritannien mit einer deutschen Niederlassung in Köln vertreten.

Der Neukunde Haiilo engagiert sich schwerpunktartig in den Bereichen Social Intranet, Mitarbeiterkommunikation und -engagement und liefert Unternehmen mit seinen Produkten rund um die Employee Engagement Plattform praxisorientierte Lösungen, um ihre Mitarbeiter weltweit zu erreichen, zu verstehen und zu begeistern. Ziel von Haiilo ist es, den Kunden zu mehr Wachstum, Produktivität und Purpose zu verhelfen.

Hinter der Marke Haiilo stehen die drei Unternehmen Coyo (Deutschland), Smarp (Finnland) und Jubiwee (Frankreich), die sich 2021 zu Haiilo zusammenschlossen und rund 300 Mitarbeiter:innen an den Standorten Hamburg, London, Helsinki, Atlanta und Paris beschäftigen. Ihren Hauptsitz hat Haiilo in Hamburg. Dort wurde 2010 das Unternehmen Coyo zunächst als IT-Beratungsagentur gegründet, seit 2012 bietet es Social-Intranet-Software an.

DRP Germany war die erste Niederlassung von DRPG außerhalb von Großbritannien und entstand als Reaktion auf den wachsenden deutschen Kundenstamm. Mittlerweile ist DRPG mit einem weiteren Office in Atlanta/USA vertreten.

Bildunterschrift: Klaus Friedrich Meier von DRP Germany (Foto: DRPG)

DRPG

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartner: Klaus Meier

Telefon: +49 (0)211 / 71 61 230

E-Mail: klaus.meier@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany