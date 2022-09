DRPG engagierte sich bei den Inkometa Days 2022 in Berlin

Kreativagentur war als Sponsor, Speaker und in der Jury dabei

Die Inkometa Days zählen zu den größten und wichtigsten Branchen-Events für die interne Kommunikation in der DACH-Region. In diesem Jahr fanden sie zentral in Berlin am Prenzlauer Berg in der Location „Von Greifswald“ statt. Die global tätige Kreativagentur DRPG mit Deutschlandsitz in Köln hat sich umfangreich bei den Inkometa Days engagiert. Zum einen war DRPG Sponsor der Inkometa Days, zum anderen waren Agenturmitarbeiter in der Jury des Inkometa Awards und inhaltlich mit Speakern und Panelteilnehmern am Programm des Inkometa Forums vertreten.

Die zweitägigen Inkometa Days bestehen aus dem Inkometa Award und dem hochkarätig besetzten Tagungsformat Inkometa Forum. Mit dem Inkometa Award werden Wettbewerbseinreichungen für erfolgreiche interne Kommunikation in fünf Kategorien ausgezeichnet, darüber hinaus gibt es zahlreiche Sonderpreise. Im Zuge der diesjährigen Gala in Berlin erhielten die Preisträger vor rund 300 Gästen ihre Auszeichnungen aus den Händen der TV-Moderatorin Katrin-Cécile Ziegler. Ebenfalls als Sieger durften sich auch die Shortlist-Nominierten fühlen. Allein für diese Platzierung mussten sie sich in zwei unabhängigen Juryrunden bewähren.

Dagmar Mackett, Global Development Director von DRPG, war auch in diesem Jahr Teil der Jury, aktuell als Fachjuryleiterin der Kategorie „Kampagnen“. Seit 2009 ist sie für die britische Agentur tätig. Als Global Development Director arbeitet Dagmar Mackett eng mit den internationalen Büros und Partneragenturen in Deutschland, Skandinavien, Kanada und in den USA zusammen.

Im Rahmen des Inkometa Forums diskutierten die Branchenteilnehmer über die großen Trends der Zukunft und entwickelten Lösungsansätze für die künftigen Herausforderungen in der internen Kommunikation. Das anspruchsvolle Programm beinhaltete exklusive Keynotes, Best Cases der Branche, Masterclasses von Thought Leadern, Werkstatt-Formate, Networking Areas und Software Insights.

Inhaltliche Akzente im Rahmen des zweitägigen Programms setzten Callum Gill, DRPG Head of Insight & Innovation, und Klaus Meier, Business Development Manager von DRP Germany. Klaus Meier beteiligte sich an dem Panel „Corporate Metaverse in der Praxis“ und Callum Gill thematisierte das Metaverse in seinem Vortrag „The Metaverse: The Future of Employee Engagement“. Callum Gill ist Forscher, Insight-Spezialist und Futurist mit umfassender Vortragserfahrung in Großbritannien und Europa. DRPG präsentierte zudem seine Online-Talkshow „Bitesize“ zum ersten Mal live vor Ort. Moderiert von Dagmar Mackett, diskutierte ein hochkarätiges Panel das heiße Thema „Diversity in der Unternehmenskommunikation“. Bitesize ist kostenfrei abrufbar über https://live.drpg.events/broadcast/2TCpksop2upDJcwP



Bildunterschrift: Dagmar Mackett und Klaus Meier von DRP Germany (Foto: DRPG)

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in den USA, Deutschland und Kanada vertreten.

