Dreifach geehrt: Awards für AfB social & green IT

Die AfB gGmbH ist nominiert für den German SDG Award 2022 und gewinnt den DEKRA Award 2022 sowie den größten Wirtschaftspreis Baden-Württembergs

Ettlingen, im November 2022 – Im Rahmen der 27. UN-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh wurde AfB social & green IT am 9. November für den German SDG Award in der Kategorie Unternehmen nominiert. Dieser Award wird 2022 erstmalig verliehen. Die Initiative des Senats der Deutschen Wirtschaft e.V. will mit diesem Preis Pioniere ehren, die vorbildlich zum Erreichen der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Developments Goals) beitragen. Mit seinem Einsatz für nachhaltige IT durch zertifiziertes Refurbishing und seinem sozialen Engagement zahlt AfB auf sieben dieser Ziele ein. Dazu zählen u.a. Maßnahmen zum Klimaschutz, nachhaltiger Konsum und Produktion, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. „Es ehrt uns ganz besonders, dass wir zu den ersten Nominierten zählen“, freut sich AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle. Die Gewinner werden im Rahmen der Verleihung am 10. Dezember bekanntgegeben.

In diesem Monat erhielt Europas größtes gemeinnütziges Unternehmen bereits zwei Auszeichnungen, darunter den DEKRA Award 2022 in der neuen Kategorie „Sustainability“. „Echte Pioniere zeichnet aus, dass sie eine Vision haben und konsequent darauf hinarbeiten, die begehrenswerte Zukunft zu erschaffen, von der sie träumen“, sagt Yvonne Zwick, Vorsitzende von B.A.U.M. e.V. in ihrer Laudatio. „So ein Pionier ist AfB.“ Die internationale Expertenorganisation DEKRA hat die diesjährigen Gewinner des hauseigenen Awards am 10. November in Stuttgart bekanntgegeben.

Ebenfalls im November honorierte die Jury des Wirtschaftspreises Schwarzer Löwe den Einsatz von AfB für Inklusion und Diversität auf dem Arbeitsmarkt mit dem 1. Platz in der Kategorie „Diversity Human Ressources“. „Ganz besonders freue ich mich mit AfB social & green IT, deren erfolgreicher Betrieb mit einer Belegschaft, die zu mehr als 45 % aus Menschen mit Behinderungen besteht, gewürdigt wurde. Menschen mit Behinderungen machen einen guten Job. Das Unternehmen zeigt vorbildlich, wie Inklusion im Arbeitsleben und am allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist“, sagt Simone Fischer, Jurorin und Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Daniel Büchle ergänzt: „Wir wünschen uns, dass durch den Award Inklusion eine größere Aufmerksamkeit genau dort erzielt, wo sie am meisten erreichen kann: In der Wirtschaft.“

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB 600 Mitarbeitende, davon 45% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit ca. 1.600 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2022), mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) und als Leading Employer 2022 ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorised Refurbisher.