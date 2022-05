Dramatischer Zustand an Köpenicker Schule. Gute Bildung schützt vor Kriminalität.

CEHATROL Technology eG (CHTT) – Wir lieben Kinder.

Berlin, den 05.05.2022

Unzureichende Bildung, keine Chancengleichheit, Inklusion…Für unsere Kinder wurde eine Schulstrukturreform 2010 verabschiedet. Die Schulstrukturreform versprach eine bestmögliche Förderung und eine verlässliche Grundausstattung in allen schulischen Bereichen. Verlässlich? CEHATROL Technology eG fördert keine Inklusion. Inklusion bezeichnet einen gefährlichen Zustand, der die Zugehörigkeit aller Menschen zur Gesellschaft ausschließt. Sehr gern unterstützen wir die Erziehung und Bildung unserer Kinder an Schulen durch Beachtung von Nöten. Nöte, die kein Kind benötigt.

Wir, CEHATROL Technology eG, sorgt mit einer Sachspende von Druckerpapier für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen an der Grünauer Gemeinschaftsschule (Köpenick) und für mehr Chancengleichheit, Inklusion und gute Bildung für alle Schülerinnen. Diese Unterstützung ist für uns viel mehr als selbstverständlich, es deckt sich zu 100% mit unserer Philosophie als Genossenschaft.

CEHATROL Technology eG – Soziales Engagement

Die CEHATROL Technology eG (CHHTT) steht ihren Mitgliedern an der Seite und ist als soziale Stütze für diejenigen in der Gesellschaft ansprechbar, welche in einer Zeit der Anonymität und sozialer Vereinsamung selten in der Lage sind, ihren Wünschen und Vorstellungen zu realisieren. Kinder brauchen unsere Unterstützung, sie sind unsere Zukunft. Inklusion braucht keine Zukunft.

CEHATROL Technology eG – Das Wir ist die Zukunft

Hier und heute lassen wir in Köpenick unsere Vision an dieser Schule Realität werden. Ein zentrales Gesicht hinter CEHATROL Technology eG ist Frank Knauer, und er sagt darüber „Unsere genossenschaftliche Arbeit lebt nur durch den Gemeinschaftsgedanken fort, sie ist die wegweisende Grundlage“. Knauer weiter „Aber, wir beachten streng die gesetzlichen Regelungen bei Sachspenden. Denn Spenden müssen kompatibel im Sinne von Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen“. CEHATROL Technology eG – Wir lieben Kinder.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.