Drahtbiegeteile vom Spezialisten aus Deutschland

Das inhabergeführte Unternehmen DBS Drahtbiege Solutions GmbH aus Michelau in Oberfranken ist einer der führenden Hersteller hochwertiger, spezialgefertigter Drahtbiegeteile in Deutschland. Ein eingespieltes Team aus Fachkräften, Know-how aus mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet des Drahtbiegens und beste Produktionsbedingungen sind die Zutaten für unseren Erfolg, sagt Armin Zecevic, Inhaber und Geschäftsführer des erfolgreichen Mittelständlers. Zu diesen besten Produktionsbedingungen zählen: eigenes Betriebsgebäude am Firmensitz, in dem alle Arbeitsschritte zeit-, kosten- und wegesparend unter einem Dach stattfinden: Vom Einkauf über den Werkzeugbau, die Produktion, die Weiterverarbeitung bis zur die Verpackung und Logistik.Modernste Produktionsanlagen mit einem hocheffizienten Maschinenpark, zu dem unter anderem vier Highspeed-Biegemaschinen aus dem Hause Wafios sowie CNC Fräsmaschinen zählen. Inhouse Werkzeugbau, der verschiedene Endenbearbeitungen und das Verschweißen der Drahtbiegeteile im WIG- oder MAG-Verfahren ermöglicht. Großes Materiallager an Drähten unterschiedlichster Materialien und Stärken, direkt am Firmensitz, welches es erlaubt, Aufträge kurzfristig umzusetzen und das Unternehmen unabhängiger von Preisschwankungen am Weltmarkt macht.Der Drahtbiegespezialist vom Obermain ist nach ISO 9001 zertifiziert und bietet seinen Kunden aus dem In- und Ausland jederzeit höchste Qualität. Produziert werden die Drahtbiegeteile sowohl in Kleinserien, wie auch Mittel- und Großserien und auch die Erstellung von Mustern oder Prototypen übernehmen die Profis von der DBS gerne. Für alle Fragen rund ums Thema Drahtbiegeteile und kompetente Beratung steht Inhaber Armin Zecevic gerne persönlich zur Verfügung.Bei DBS Drahtbiege Solutions hat man bereits mit einer Vielzahl von Kunden aus dem Bereich Möbelbau zusammengearbeitet und weiß, worauf ein ankommt, um sowohl stabile wie auch grazile Metallkonstruktionen für Sofa, Sessel und Co. zu biegen. Anfragen jeder Art nimmt Geschäftsführer Armin Zecevic jederzeit persönlich entgegen und berät bei jeder Frage in Sachen Drahtbiegeteile für den Möbelbau und andere Branchen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

