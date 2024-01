Dr. Matthias Schindler neu im Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung AG, Vorsitz durch Dr. Hermann Ruttmann

Mit Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Kopper aus dem operativen Geschäft der Schultheiß Projektentwicklung AG stellt sich der Vorstand des Nürnberger Projektentwicklers neu auf. Dr. Hermann Ruttmann, bisheriger Vorstand Projektentwicklung / Geförderter Wohnungsbau, übernahm zum 01.01.24 die Position des Vorstandsvorsitzenden, zudem wurde Dr. Matthias Schindler mit dem Jahreswechsel neu in den Vorstand berufen und zeichnet fortan für den Bereich Projektentwicklung verantwortlich.

Die Vorstandsriege der Schultheiß Projektentwicklung AG setzt sich somit nach der Neuaufstellung nach wie vor aus vier Mitgliedern zusammen: Neben Dr. Hermann Ruttmann und Dr. Matthias Schindler leiten Dr. Gunter Krämer, Bereich Finanzen/Personal, und Frank Weber, Bereich Technik, weiterhin die Geschicke des Nürnberger Unternehmens.

Dr. Matthias Schindler mit langjähriger Immobilien-Expertise

Als gebürtiger Franke studierte und promovierte Dr. Matthias Schindler an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg mit dem Schwerpunkt (Internationale) Betriebswirtschaft. Im Anschluss daran folgte sein Einstieg in die Immobilienbranche: Neun Jahre lang sammelte er intensive Bauträger-Erfahrung bei der Nürnberger PROJECT Immobilien Gruppe. Übernahm er zunächst den Aufbau des Unternehmensstandortes in Österreich, wurde er kurze Zeit später für das Ressort Akquise/Projektentwicklung sowie zu einem späteren Zeitpunkt für den Bereich Finanzen in den Vorstand berufen. Im August 2023 stieß Dr. Matthias Schindler zunächst als Mitglied der Geschäftsleitung zur Schultheiß Projektentwicklung AG, nun folgte das Vorstandsmandat.

„Wir freuen uns sehr über die umfassende Expertise, die Herr Dr. Schindler seit seinem Einstieg in unser Unternehmen vor gut fünf Monaten in unsere Geschäftsabläufe eingebracht hat“, bestätigt sein Vorstandskollege Dr. Hermann Ruttmann. „Für seine neuen Aufgaben wünschen wir ihm viel Erfolg sowie Schaffens- und Innovationskraft.“

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

