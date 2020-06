Dorjes – mehr Energie, Kraft und Wohlbefinden mit 15 % Rabatt

Vom 15.4. bis 14.7. gibt es bei Abaton Vibra alle Dorjes 15 % günstiger. Dorjes sind mehr als Ritualgegenstände und Meditationsobjekte. Sie schenken neue Energie, reinigen und schützen.

Der Dorje hat eine enorme Kraft. So kann man sich mit seiner Hilfe wie mit einer Batterie mit neuer Energie aufladen. Er hebt das Energielevel spürbar an und kann dadurch das Wohlbefinden deutlich steigern. Donnerkeil ist ein anderer Name des Dorje oder auch Vajra. Er ist seit Urzeiten im Buddhismus als energetisches Werkzeug bekannt. Die ältesten Funde sind beeindruckende 10.000 Jahre alt. Er wird traditionell in der Meditation genutzt und ebenso in der Aura- und Energiearbeit sowie als Instrument zur Heilung.

Sein Aussehen erinnert an ein Zepter und er hat zwei Energiepole, die an seinen Spitzen liegen. Je nachdem, welche Spitze des Dorjes auf den Körper und damit auch auf den Energiekörper, die so genannte Aura gerichtet wird, strömt Energie aus dem Dorje in den Körper hinein oder aber er leitet Energie ab. Mit Hilfe des Dorje kann man einerseits Kraft tanken und ebenso sich selbst von negativen Energien reinigen, indem er diese unerwünschten Kräfte aus dem Körper herauszieht. So schützt er auch vor energieraubenden Menschen und anderen negativen, schwächenden Einflüssen. Der Dorje ist damit Energie- und Heilwerkzeug sowie Schutzsymbol in einem.

Zusammengefasst kann ein Dorje den Körper oder auch nur bestimmte Organe und auch Räume energetisieren oder reinigen. Er kann die Chakren und das ganze Energiesystem harmonisieren und Blockaden lösen. Man sagt dem Dorje sogar nach, dass er in der Lage ist, die Kundalini-Kraft in uns zu erwecken.

Es gibt Dorjes auch als Doppeldorje mit insgesamt vier Spitzen. Und am wirkungsvollsten gelten Dorjes aus Bergkristall, denn bei ihnen wirkt die Kraft dieses mächtigen Heilsteins zusätzlich mit.

Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

