Doppelte Power für Dresden

HKL eröffnet ein zweites Center in der Elbmetropole.

Dresden, 9. Juni 2020 – HKL ist ein verlässlicher Partner für alle Bauprojekte. Schnell erreichbar und immer mit den passsenden Maschinen zur Stelle. Um dies dauerhaft zu gewährleisten, wird das Centernetz stetig erweitert. Anfang Juni eröffnete HKL sein zweites Center in Dresden und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach seinen Produkten und Services im Raum der Elbmetropole.

Auf rund 6.000 Quadratmetern bietet das neue Center ein umfassendes Produktportfolio: Bagger, Radlader, Nutzfahrzeuge und Bauwagen in großer Stückzahl. Ergänzt wird das Angebot um Raumsysteme, die als Büros, Unterkünfte, Umkleiden und Sanitäranlagen genutzt werden können sowie eine Auswahl an Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen für Arbeiten in der Höhe. Außerdem verfügt das Center über eine Werkstatt für den Service an Kundenmaschinen und Maschinen aus dem HKL MIETPARK. Darüber hinaus erwartet den Kunden eine große Auswahl an Kleingeräten zum Kauf im angegliederten großen HKL BAUSHOP. Dieser bietet von Baugeräten, Kleinmaschinen und Werkzeugen bis hin zu Baustellenausrüstung und -sicherung alles Equipment für die Baustelle.

“HKL ist für Industrie, Handwerk und Kommunen in und um Dresden eine feste Größe. Die Nachfrage nach unseren Produkten und Services steigt weiter an, darum auch ein weiterer Standort. Das neue Center ist verkehrstechnisch sehr gut gelegen und für unsere Kunden perfekt zu erreichen”, sagt Leslie Schallnat, Betriebsleiter HKL Center Dresden-Kaditz.

HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl-baumaschinen.de) ist mit über 80.000 Baumaschinen, Baugeräten, Werkzeugen, Raumsystemen und Fahrzeugen der führende Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Im Jahr 2019 erzielt das Familienunternehmen einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Mit den Bereichen Mieten, Kaufen und Service ist HKL seit 50 Jahren ein verlässlicher Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Über 150 Niederlassungen, mehr als 1.400 Mitarbeiter garantieren die Nähe zum Kunden und den schnellen Service vor Ort. HKL Raumsystem-Kompetenzcenter, HKL Arbeitsbühnen- und Teleskopcenter (ATC) sowie HKL Stromcenter führen zusätzlich erweiterte Sortimente an Containersystemen, für Arbeiten in der Höhe und für die mobile Stromversorgung von Baustellen.

Firmenkontakt

HKL BAUMASCHINEN

Ulf Böge

Lademannbogen 130

22339 Hamburg – Hummelsbüttel

+49 (0)40 538 02-1

info@hkl-baumaschinen.de

http://www.hkl-baumaschinen.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstrasse 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

hkl@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.