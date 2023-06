Vom Tonstudio ins Auto: Dolby und Mercedes-Benz präsentieren Dolby Atmos immersives Klangerlebnis auf dem Sonar Festival 2023.

Barcelona, Spanien – Dolby Laboratories, führendes Unternehmen für immersive Unterhaltungserlebnisse, wird zusammen mit Mercedes-Benz ein einzigartiges Dolby Atmos-Klangerlebnis auf dem Sonar Festival 2023 (15. bis 17. Juni) in Barcelona bieten, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

Die Besucher von Sonar+D 2023 haben die Möglichkeit, ein voll ausgestattetes Dolby Music Studio zu besuchen und zu entdecken, wie Künstler und Kreative ihre Musik mit immersivem Dolby Atmos Sound zum Leben erwecken. Außerdem werden sie mit Dolby und Mercedes-Benz die Zukunft des In-Car-Entertainments erleben. Die Teilnehmer werden einige der neuesten und besten Musikkompositionen hören, die in Dolby Atmos produziert und abgemischt wurden, während sie im Cockpit eines brandneuen Mercedes-Benz EQS SUV sitzen. Auf diese Weise erleben sie, wie die Musik vom Studio ins Auto gelangt. Sonar+D-Teilnehmer sind zudem eingeladen, am 16. Juni an einer Podiumsdiskussion beizuwohnen, bei der Branchenexperten über „The Next Wave of Electronic Music Creation“ diskutieren werden.

Javier Foncillas, Vice President Commercial Partnerships and Sales bei Dolby Laboratories, sagt: „Dolby Atmos macht weiterhin große Fortschritte. Die Charts werden mittlerweile von Musik dominiert, die in Dolby Atmos produziert wurde. Verbraucher können Dolby Atmos auf einer Vielzahl von Geräten genießen, von ihrem Smartphone bis zu ihrem Auto. Unser Partner Mercedes-Benz rüstet bereits seine neuesten Luxusmodelle mit Dolby Atmos aus. Wir freuen uns daher sehr, möglichst vielen Sonar-Besuchern dieses großartige Erlebnis demonstrieren zu können.“

Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG und weltweite Leiterin des Bereichs Vertrieb und Marketing, erklärt:

„Unsere Kunden erwarten von uns ein Höchstmaß an Klang- und Musikgenuss in einem Mercedes-Benz Fahrzeug. Deshalb setzt Mercedes-Benz als eine der ersten Luxusautomarken weltweit auf den innovativen Dolby Atmos-Sound“, sagt Britta Seeger. „Mit Dolby Atmos und dem Burmester-Soundsystem bieten wir unseren Kunden ein aufregendes Musikerlebnis im Fahrzeug, das fast wie ein Live-Konzert ist. Ich bin mir sicher, dass die Kunden begeistert sein werden.“

Dolby-Timetable beim Sonar 2023 Barcelona:

Dolby Atmos. Ein Konzert in Deinem Auto.

15-17. Juni 15:00-20:00,

Dolby im Rahmen von Sonar by Day, Partners Lounge

Dolby Atmos Industrie-Panel – „Die nächste Welle der elektronischen Musikproduktion“, TALK

16. Juni, 10:30-11:30 MEZ,

Dolby im Rahmen von Sonar by Day, Raum+D

Hören Sie sich unsere Expertenrunde zum Thema „The Next Wave of Electronic Music Creation“ an. Erfahren Sie, wie Dolby Atmos den Produzenten elektronischer Musik eine ganz neue Welt kreativer Möglichkeiten eröffnet und wie Labels dieses neue Musikerlebnis für Fans erweitern.

Moderiert wird diese Sitzung von Dolby-Musikingenieur Myles Clarke. Wir erwarten unter anderem den bekannten britischen Musikproduzenten William Orbit als Gaststar.

Dolby Atmos Erlebnis x Mercedes-Benz Auto

15.-16. Juni, 11:00-20:00 Uhr, 15.-16. Juni, 11:00-20:00 Uhr.

17. Juni, 15:00-20:00,

Dolby bei der Project Area, Sonar+D

Erleben Sie die Zukunft des In-Car-Entertainments mit Dolby und Mercedes-Benz, in unserem mit Dolby Atmos ausgestatteten Mercedes Showcar.

Dolby Atmos-Tonstudio-Erlebnis

15.-16. Juni, 11:00-20:00 Uhr, 15.-16. Juni, 11:00-20:00 Uhr.

17. Juni, 15:00-20:00

Dolby bei der Project Area, Sonar+D

Entdecken Sie, wie Musiker in Dolby Atmos produzieren und erfahren Sie aus erster Hand, wie sie ihre Mixe perfektionieren, um ihre Musik in Dolby Atmos zum Leben zu erwecken.

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

