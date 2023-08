Dolby Atmos und aktives High End Stereo perfekt integriert – Das B&M Wohnraumkino in Stuttgart feiert Premiere am 30.September 2023

Musikliebhaber mit einem Faible für guten Heimkinoton bekommen eine neue Attraktion im Raum Stuttgart: Der Premium Partner von Backes&Müller eröffnet in Kornwestheim sein neues Referenzkino mit Dolby Atmos in voller Aktivlautsprecherbestückung. Dort kann man den dreidimensionalen Sound und exzellentes Kinobild zwar genießen, Leinwand und Surround-Lautsprecher sind aber so unauffällig in den Raum integriert wie möglich. Am 30. September 2023 gibt es eine Dolby Atmos Premiere mit den neuen B&M Jubilee.

Kornwestheim. 08.August 2023 – Die digitalen Aktivlautsprecher von Backes&Müller sind für ihre überragende Stereo-Performance in Wohnräumen berühmt. Mit dem Premium Partner in Kornwestheim bei Stuttgart eröffnet die Manufaktur jetzt erstmalig ein vollwertiges Dolby Atmos Heimkino der Referenzklasse. Mit dabei sind die neuen wohnraumfreundlichen Referenzlautsprecher, die BM Jubilee.

Der Traum vom unsichtbaren Heimkino

Ein überzeugendes Kinoerlebnis unauffällig im Wohnraum zu integrieren, ist im Zeitalter von Dolby Atmos kein leichtes Unterfangen. Um kanaldiskreten dreidimensionalen, immersiven Sound in Perfektion zu erreichen, müssen 11 oder 13 Lautsprecher allein im Mittelhochtonbereich in den Raum integriert werden. Im B&M Premium Heimkino in Kornwestheim gelingt das nicht nur in akustischer Perfektion: Einzelne Kanäle wie 3D-Höhenlautsprecher und Center werden unsichtbar in der Decke versenkt und fahren nur bei Bedarf aus. Ebenso wurden die Kinoleinwand und der High End Projektor unauffällig integriert – so bleibt ein Wohnraum ein Wohnraum trotz beeindruckendem Bild.

High End Stereo und immersives Kinoerlebnis kombiniert

Als fast unmöglich gilt es unter High End Spezialisten, eine kompromisslos hochwertige Stereowiedergabe in ein auf Mehrkanalsound optimiertes Dolby Atmos Setup zu integrieren. Mit den Aktivlautsprecher von Backes&Müller gelingt das dagegen problemlos: Mehrkanal- und Stereosignale werden über vollkommen getrennte Elektronikketten zugespielt, die Aktivlautsprecher verfügen über mehrere Eingänge. Auch die akustische Integration der Hauptlautsprecher in das Heimkinosetup gelingt dank perfekter Zeitrichtigkeit und optimiertem Abstrahlverhalten völlig ohne akustische Kompromisse.

Mit den sensorgeregelten, geschlossenen Basssystemen haben die Aktivlautsprecher von Backes&Müller zudem einen Subwoofer ohne klangliche Kompromisse bereits eingebaut. In den meisten Räumen ist deshalb selbst im Heimkinobetrieb kein zusätzlicher Subwoofer notwendig.

Die neue BM Jubilee als Stereo-Herz der Anlage

Absolut kompromisslose aktive Stereowiedergabe gelingt im Heimkino dank der neuen Backes&Müller BM Jubilee. Die für das 50-jährige Firmenjubiläum entwickelte Lautsprecherskulptur vereint erstmals die wichtigsten Technologien in einem wohnraumfreundlichen, schmalen Standlautsprecher: Zeilenstrahlertechnologie mit dem patentierten Zylinderwellenstrahler garantiert beste Klarheit und genaue Abbildung auch in akustisch schwierigen Räumen. Die FIRTech Digitalweichen sorgen für perfekte Zeitrichtigkeit und eine elektronische Anpassung an den Raum ohne Phasenfehler. Die Basschassis sind in geschlossenen Kammern installiert und werden per Sensorregelung für beste Impulsverarbeitung und trockene Bässe auf dem akustischen Pfad der Tugend gehalten.

Daten und Fakten zum neuen B&M Premium Heimkino in Kornwestheim bei Stuttgart

Heimkinostudio Location

Backes&Müller Vertrieb und Service, Parkstraße 16, 70806 Kornwestheim

Premierenveranstaltung Dolby Atmos

30.September 2023 ab 10 Uhr

Voranmeldung per E-Mail erforderlich

Bildmaterial und Informationen zum Download

Aufmacherbild B&M Premium Partner Heimkino

https://bm.rtfm-pr.de/BM_DolbyAtmos_Aufmacher.jpg

Bilderpaket Heimkino und Andreas Kühn

https://bm.rtfm-pr.de/BackesMueller_Heimkino_Bilderpaket.zip

Backes&Müller wurde vor fast 50 Jahren mit dem Anspruch auf Technologieführerschaft im Lautsprecherbereich gegründet. Der Hersteller etablierte sich rasch als Pionier und Vorkämpfer der Aktivlautsprecher im gehobenen Segment. Sensorgeregelte Lautsprecherchassis und eine optimale Kopplung von eingebauten Endstufen an die Treiber machten viele B&M-Modelle in den 1980er Jahren zu High End Legenden.

Seit dem Jahr 2000 entwickelte Geschäftsführer und Chefentwickler Johannes Siegler die Technologien weiter. Er schuf Lautsprecher, die auf eine optimale Symbiose mit der Raumakustik und eine kompromisslose Anpassungsfähigkeit verfügen. Die Zeilenstrahler der BM Line Serie wurden in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt. Die perfekt zeitrichtige digitale Weichentechnologie FIRTech und sensorgeregelte Basslautsprecher mit DMC-Steuerung lassen die Musikwiedergabe dem Original so nahe kommen, wie es mit herkömmlicher Boxentechnologie nie möglich sein wird. So klingen B&M-Aktivlautsprecher auch in akustisch schwieriger Umgebung hervorragend, wo herkömmliche Boxen prinzipbedingt keine hohe Wiedergabequalität mehr ermöglichen.

Firmenkontakt

Ansprechpartner B&M Premium Partner

Andreas Kühn

Parkstraße 16

70806 Kornwestheim

+49 (0) 7154 / 4413



https://service-vertrieb-backesmueller.de/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Malte Ruhnke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0) 171 6443354



http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.