DJ aus Münster steigt mit Dance-Hymne in US-Radio-Charts ein

Neuer Stern am deutschen DJ- und Producer-Himmel: Phil Hanro aus Münster rockt mit seinem Sommerhit “You Are” die amerikanischen Dance Charts

In den letzten Jahren haben es zahlreiche deutsche Künstler mit House- und Dance-Musik in die internationalen Charts geschafft. Robin Schulz und Felix Jaehn sind nur zwei sehr bekannte Namen. Jetzt hat auch ein DJ aus Münster eine vielversprechende Debütsingle auf den Markt gebracht.

Der Musik-Produzent Phil Hanro ist in ganz Europa für Partys und Musik unterwegs, lebt aber seit vielen Jahren im Münsterland. In der deutschen Club- und Partyszene hat Phil sich als Organisator von Events etabliert – seine “Ladies” Nights” locken zum Beispiel regelmäßig Top-Promis und begeisterte Damen nach Berlin. Dass er viel von Musik versteht, hat Phil Hanro bei diesen Anlässen mehrfach bewiesen, weshalb der Schritt zur Veröffentlichung eigener Musik fast überfällig war.

Ob er daran geglaubt hat, dass es bereits seine erste Single in die Radios dieser Welt schaffen wird? Auf jeden Fall hat Hanros eingängiger Dance-Song “You Are” nicht nur mehrere Radiocharts erreicht, sondern dort auf Anhieb internationale Größen hinter sich gelassen hat. Am 5. April 2020 platzierte sich der Song “You Are”, der mit einem hypnotischen Saxophon-Part großes Ohrwurm-Potential hat, in den Radio Dance Charts weltweit auf Platz 46 und in den Radio Dance Charts USA sogar auf Platz 23. Auf Spotify wurde “You Are” seit der Veröffentlichung am 27.03.2020 bereits weit über 90.000 Mal abgespielt und schon in zahlreiche Hitlisten aufgenommen.

Laut Managementfirma Groove Events steht die zweite Single von Phil Hanro schon in den Startlöchern. Sie soll nicht nur Clubgänger ansprechen, sondern ideal zu chilligen Sommerpartys unter freiem Himmel passen. Auch das erste Album von Phil Hanro könnte noch in diesem Jahr erscheinen, so Groove Events.

