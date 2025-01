Bonn – In unserer hoch ausdifferenzierten Arbeitswelt gibt es eine Fähigkeit, die vom Kundenberater bis zur Chefin alle Mitarbeitenden gleichermaßen beherrschen müssen: die eigenen Projekte, Produkte und Services jederzeit und überall präsentieren zu können und dabei eine überzeugende „Performance” abzuliefern. Jutta Portner hat dazu ein Trainingskonzept entwickelt, das neben den praxiserprobten Tools auch die klassischen Tücken von Präsentationen behandelt. Das zweitägige Seminarkonzept ist als Download oder auf Datenstick im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare erhältlich.

Der Schwerpunkt des Seminarkonzepts liegt auf einer wirksam dosierten Kombination aus kurzen theoretischen Inputs mit anschließender umfassender Umsetzung in eigenen Präsentationen und ausführlichem Feedback. Das Konzept ist branchenübergreifend angelegt und anpassbar auf die eigenen Bedarfe. Die Besonderheiten von Online-Präsentationen werden zudem in einem eigenen Modul aufgegriffen.

Teilnehmende lernen in dem zweitätigen Seminarkonzept die Grundlagen des Präsentierens auf Basis der Ebenen „Content”, „Continue” und „Contact”. Neben der wirksamen Vermittlung des Inhalts geht es also um die richtige Methodik und Strukturierung des Vortrags wie auch um die persönliche Wirkung, um das Publikum mitzunehmen und – bestenfalls – zu begeistern. So gehören zu Zielsetzung und Aufbau einer gelungenen Präsentation auch Elemente von Abwechslung, Überraschung und Überzeugung, die Kunst der inhaltlichen und didaktischen Reduktion sowie die Fähigkeit, dies auch mit entsprechenden Visualisierungsmedien wie z.B. PowerPoint umzusetzen.

Mit Blick auf die im Vortrag Unerfahrenen widmet sich das Konzept aber ebenso den Angstthemen Nervosität, Lampenfieber und Störungen. In einer Stegreifpräsentation mit integriertem Rollenspiel wird der Umgang mit verschiedenen Störungen realitätsnah durchgespielt und kann im geschützten Raum des Seminars sogar unterhaltsame Wirkung entfalten: Teilnehmende präsentieren „aus dem Stand“ ein Thema ihrer Wahl. Anhand vorgegebener „Störerrollen“ kann der flexible Umgang mit „Dampfplauderern“, „Querulanten“, „Nörglern“ und „dominanten Personen“ hautnah erlebt und geübt werden. Ergänzt wird das Learning durch den gekonnten Umgang mit Killerphrasen und wie man Zwischenfragen geschickt nutzt.

Herzstück des Konzepts sind die im Flat-Design gestalteten PowerPoint-Charts mit Notizen für die Moderation sowie Hinweisen auf die begleitenden Übungs- und Arbeitsmaterialien, die für die Teilnehmenden bereitstehen. Ein Trainerleitfaden gibt einen Überblick über Ansatz, Inhalte und eingesetzte Methoden. Der detaillierte Ablaufplan hilft bei der zeitlich-inhaltlichen Trainingsplanung. Sämtliche Unterlagen lassen sich flexibel an die eigenen Erfordernisse und Teilnehmerbedürfnisse anpassen, können aber ebenso eins zu eins präsentiert werden.

Mehr Informationen und Auszüge aus den Seminarunterlagen:

https://www.managerseminare.de/tb/tb-12293

Jutta Portner: Professionell präsentieren – Erfolgreich kommunizieren in einer vernetzten Welt, managerSeminare, Bonn 2025. Digitales Trainings-Konzept mit Standardlizenz als Download oder auf Datenstick. Trainerleitfaden, 127 PPT-Charts mit Traineranleitungen, Trainingsablauf, Handouts, Inputs, Übungen, Online-Ressourcen für wenigstens zwei Trainingstage. Download 348,00 Euro oder Datenstick 398,00 Euro.

