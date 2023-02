Digitale Prozessoptimierung in der Intralogistik: Einblicke von IdentPro Co-CEO Dr. Martin Welp im Podcast Irgendwas mit Logistik

Troisdorf 06.02.2023: Co-CEO Dr. Martin Welp von IdentPro als Gast im Podcast von Irgendwas mit Logistik. In dem spannenden Austausch geht es um die digitale Transformation in der Intralogistik & deren Vorteile für die Transparenz in der Suppy Chain.

Die neueste Folge von Irgendwas mit Logistik beschäftigt sich mit der Prozessoptimierung in der Intralogistik durch Digitalisierung und begrüßt Co-CEO Dr. Martin Welp von IdentPro als Gast. In dieser Folge werden Fragen beantwortet wie: Wie funktioniert eine Prozessoptimierung durch Digitalisierung? Wie stellt man sicher, dass der Digitale Zwilling auf einer guten Datengrundlage aufgebaut ist? Und woher kommen eigentlich diese Daten?

Dr. Martin Welp diskutiert mit dem Moderation-Team Jörg und Jens von Irgendwas mit Logistik über die hochrelevanten Themen in der Intralogistik und stellt auch den Vorteil des Warehouse Execution Systems von IdentPro vor: Wie die IoT-Lösung u. a. Grundprobleme, wie falsch abgestellte Paletten und falsche Barcodescans, eliminieren kann. Er erklärt weiter, wie Ineffizienzen eruiert werden und wie das Thema demografische Wandel hier reinpasst.

Hören Sie die neueste Folge von „Irgendwas mit Logistik“, um mehr über die digitale Zukunft der Logistik zu erfahren.

Spotify: https://spoti.fi/3DHmRdr

Apple: https://apple.co/3DI3wJd

Direkt-Link: https://bit.ly/3I1uH4i

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

